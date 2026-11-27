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El Instituto Cultural Cañuelas presentó una nueva edición del ciclo de artes escénicas, con dos obras teatrales y participaciones musicales especiales. La jornada, gratuita y abierta a la comunidad, puso en valor el talento de los artistas y docentes locales.

El pasado domingo 22 de noviembre, el Instituto Cultural Cañuelas llevó adelante una nueva edición de “La Caja Negra”, el ciclo teatral que propone un espacio de encuentro entre el público y las diferentes expresiones del arte escénico.

En su última función del año, la iniciativa reunió a seis artistas en escena, con una programación distribuida en tres actos que combinó teatro y música en vivo.

El público pudo disfrutar de dos obras breves: “Vade Retro”, de Mónica Alonso, y “Constancia de trabajo”, de Beatriz Pustilnik. Ambas propuestas estuvieron a cargo de docentes del Instituto Cultural, bajo la dirección de Verónica Abdo y la coordinación general de Marcos Jesús Piray.

La jornada también contó con la participación especial de Ariadna Aristegui y Matías “Kekes” López, quienes enriquecieron la propuesta artística con sus intervenciones.

Un espacio para el talento local

Más allá de la puesta en escena, “La Caja Negra” constituye una oportunidad para visibilizar el trabajo que realizan los artistas y docentes cañuelenses, generando un vínculo entre la formación, la producción artística y la comunidad.

El ciclo permite acercar al público diferentes lenguajes escénicos, fomentar el intercambio de experiencias y ofrecer un espacio de expresión para quienes desarrollan su actividad artística en el distrito.

Con entrada libre y gratuita, esta última función del año reafirmó la importancia de generar espacios culturales accesibles, donde los vecinos puedan disfrutar de propuestas artísticas y conocer el trabajo de los protagonistas de la cultura local.

De esta manera, el Instituto Cultural Cañuelas cerró la programación anual de “La Caja Negra”, fortaleciendo su compromiso con la promoción de las artes escénicas, la formación artística y la construcción de una identidad cultural colectiva.