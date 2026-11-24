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Con más de 130 mil visitantes durante tres jornadas, la exposición y Fiesta Provincial del Dulce de Leche generó un fuerte movimiento económico que benefició a comerciantes, productores, emprendedores e instituciones locales. La gastronomía fue el sector que registró el mayor volumen de ventas dentro del predio.

Más allá de la convocatoria y los espectáculos musicales, la Expo Cañuelas 2026 dejó importantes números para la economía local. Según los relevamientos preliminares de la Secretaría de Producción del Municipio, el evento generó un impacto económico global estimado en 2.200 millones de pesos.

De ese total, alrededor de 1.600 millones corresponden a ingresos directos registrados durante las tres jornadas, mientras que otros 600 millones se estiman en concepto de actividad comercial, gastronómica, hotelera y de servicios fuera del predio ferial.

La gastronomía lideró las ventas

Los 60 puestos gastronómicos que participaron de la exposición registraron ventas estimadas en 900 millones de pesos, convirtiéndose en el sector de mayor movimiento económico dentro del evento.

En tanto, los 375 emprendedores y artesanos que formaron parte de la feria alcanzaron ventas por aproximadamente 230 millones de pesos, mientras que los 29 productores de la Carpa del Dulce de Leche facturaron alrededor de 150 millones de pesos.

Un importante ingreso para las instituciones

Otro de los datos destacados fue la participación de más de 120 instituciones de Cañuelas, que tuvieron a su cargo la comercialización de entradas anticipadas y conservaron la totalidad de lo recaudado, a partir de una iniciativa impulsada por el Gobierno municipal.

Mediante esta modalidad, las entidades obtuvieron ingresos por aproximadamente 250 millones de pesos, recursos que podrán destinar al sostenimiento de sus actividades y proyectos comunitarios.

Por su parte, los Bomberos Voluntarios de Cañuelas, encargados de administrar el estacionamiento durante las tres jornadas, lograron una recaudación estimada en 30 millones de pesos.

El movimiento económico también llegó a la ciudad

La presencia de más de 130 mil visitantes provenientes de distintos puntos de la región tuvo su correlato fuera del predio. Restaurantes, bares, comercios, estaciones de servicio y establecimientos hoteleros se vieron beneficiados por la convocatoria del evento.

Según las estimaciones municipales, este movimiento representó al menos otros 600 millones de pesos para la economía local.

Si bien las cifras corresponden a un relevamiento preliminar, los números permiten dimensionar el impacto de una celebración que, además de consolidarse como uno de los principales acontecimientos culturales y turísticos de Cañuelas, representa una importante oportunidad económica para el entramado productivo, comercial e institucional del distrito.