Wado de Pedro en la Semana Angus de Primavera: “La ganadería argentina tiene mucho potencial para seguir creciendo”.

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El productor mercedino acompañó la inauguración de la exposición en Cañuelas, conversó con productores y destacó el potencial de la ganadería argentina para seguir creciendo.

Wado de Pedro participó de la inauguración de la Semana Angus de Primavera en el Centro de Remates y Exposiciones Angus del Mercado Agroganadero de Cañuelas. Acompañó a la intendenta Marisa Fassi en el corte de cinta y recorrió el predio, donde conversó con productores sobre las oportunidades y los desafíos de la actividad.

Wado, que es quinta generación de productores agropecuarios de Mercedes, puso en valor el trabajo en el campo y el aporte de la ganadería a la producción, las economías locales y la generación de empleo. “Es una actividad que requiere de muchas personas, permite generar trabajo y poblar los campos, generando arraigo y desarrollo para los pueblos y localidades pequeñas”.

“La ganadería argentina tiene una enorme trayectoria y mucho potencial para seguir creciendo. Mejorar la productividad, incorporar tecnología y agregar valor son algunos de los desafíos que tenemos por delante. Encuentros como este sirven para compartir conocimientos, escuchar a los productores y buscar respuestas entre todos”, expresó de Pedro.

La exposición se desarrolla del 21 al 25 de septiembre y reúne a productores, cabañeros, empresas y otros actores de la cadena ganadera. Su programa incluye remates, juras y charlas sobre selección de reproductores, mejoramiento genético y producción. Angus es la raza mayoritaria del rodeo bovino argentino.

Durante la recorrida, de Pedro se interiorizó sobre los avances en mejoramiento genético. «La genética es una inversión que se multiplica. Combinada con buena alimentación, sanidad y manejo, permite mejorar los índices reproductivos y producir más kilos por hectárea. Tenemos mucho potencial para crecer mejorando la preñez y el destete», señaló.

El senador también recorrió los stands de tecnología aplicada a la ganadería, con soluciones de identificación electrónica, pesaje y control digital de pasturas. «La ganadería 4.0 ya está presente en el campo argentino. Medir, registrar y decidir con datos permite producir más y mejor. Tenemos el desafío de que estas herramientas lleguen a todos los productores, no solo a los más grandes», afirmó.

Wado de Pedro felicitó a Fassi por recibir una nueva edición de la exposición en Cañuelas. “Estos encuentros muestran todo lo que se puede hacer cuando productores, empresas y gobiernos locales trabajan juntos. Tenemos que acompañar al sector para que pueda invertir, producir más y generar trabajo”, sostuvo.

También participaron de la jornada los intendentes Mariel Fernández, de Moreno; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Leonardo Boto, de Luján; y Gastón Granados, de Ezeiza, junto al diputado del Parlasur Gustavo Arrieta.