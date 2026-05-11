La Feria Rural de Cañuelas celebró 24 años impulsando la producción local y el encuentro comunitario.

Con una jornada cargada de actividades, productores, artesanos, emprendedores y vecinos festejaron un nuevo aniversario de uno de los espacios más representativos de la identidad rural y cultural del distrito. Autoridades destacaron el esfuerzo colectivo que permitió sostener y hacer crecer la feria durante más de dos décadas.

El acto protocolar contó con la presencia de representantes de la Sociedad Rural de Cañuelas, integrantes de la organización y autoridades municipales, entre ellos el secretario de Turismo, Marcelo Di Giácomo; el presidente de la Feria Rural, Gustavo Sachetti; y Manuel Córdoba de la Vega, en representación de la Sociedad Rural.

La intendenta de Marisa Fassi envió una carta de salutación debido a compromisos de agenda previamente asumidos. En el mensaje destacó el valor que la Feria Rural fue construyendo a lo largo de los años como espacio de encuentro para la comunidad y como motor de la producción local.

“A lo largo de estos años se ha consolidado como un punto de encuentro fundamental para nuestra comunidad, poniendo en valor el trabajo de productores, emprendedores, artesanos y artistas locales”, expresó la jefa comunal.

Además, remarcó la importancia de sostener estos espacios en el contexto actual: “En tiempos complejos, sostener este tipo de encuentros tiene un valor aún más importante. Son espacios que impulsan la producción, la cultura y el desarrollo de nuestras economías regionales”.

En representación de la Sociedad Rural, Manuel Córdoba de la Vega valoró la permanencia y el crecimiento de la feria a lo largo del tiempo. “Es increíble cómo pasan los años y esto sigue perdurando”, señaló, al tiempo que destacó el compromiso cotidiano de los feriantes y el clima familiar que caracteriza cada edición.

“Es un placer ver esto cuando está activo, ver a las familias, a los bailarines, a los jubilados y a los chicos. Es una bendición realmente”, expresó.

Por su parte, Gustavo Sachetti recordó los comienzos de la Feria Rural allá por 2002 y agradeció el respaldo de las instituciones que acompañaron el proyecto desde sus inicios. “Increíble llegar a este número desde aquel 2002 en que arrancamos”, manifestó.

También puso en valor el esfuerzo silencioso de productores, artesanos y colaboradores que sostienen el espacio edición tras edición: “Hacemos un gran esfuerzo para estar acá día a día y poder vender nuestros productos”.

Durante la celebración, el secretario de Turismo, Marcelo Di Giácomo, destacó el trabajo conjunto entre el Municipio, la Sociedad Rural y los productores locales, y remarcó que la Feria Rural continúa siendo “la más antigua de todas las ferias de Cañuelas y la que más perduró en el tiempo”.

Además, subrayó el reconocimiento que la feria tiene a nivel provincial y el valor del trabajo cotidiano detrás de cada puesto: “Todo ese esfuerzo silencioso, el trabajo de la cocina y el de puertas adentro, nosotros lo sabemos porque lo vivimos y lo escuchamos de parte de ustedes. Y eso es lo más valioso”.

La jornada aniversario cerró con el tradicional corte de torta, espectáculos culturales y distintas propuestas recreativas que volvieron a mostrar por qué la Feria Rural sigue siendo uno de los espacios más representativos de la identidad productiva, cultural y social de Cañuelas.

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