Compartir

24 DE JUNIO- LA GRANJA EN VIVO NUEVO SHOW- NUEVAS CANCIONES- NUEVOS PERSONAJES.

La Granja en Vivo en el Teatro Cañuelas se presentará este sábado 24 de junio a las 16hs (Dirección: Lara 824, Cañuelas) Entradas en venta en boletería de 9 a 13hs y por sistema LA GRANJA EN VIVO 2023 – Plateaunotickets .

El espacio cultural cañuelense promete una importante cartelera infantil para los más chiquitos, arranca este fin de semana con La Granja en vivo. Un espectáculo único e inédito, llega para que lo disfruten los niños con sus padres. El fenómeno musical de YouTube que emociona a los más pequeños ya se consagró también como el gran éxito teatral infantil del año. El canal de los personajes consagrados en YouTube cuenta con más de 11 millones de visitas diarias. Sus personajes Bartolito, La Vaca Lola, el Lobo Beto Zenón, Percherón y muchos más cobran vida en un espectáculo infantil completamente nuevo y sin precedentes.

Por otra parte, el Teatro Cañuelas ya arrancó con la venta de variadas propuestas infantiles para estas vacaciones de invierno que detallamos a continuación:

16 de Julio, 15 horas – ROBLOX

Un grupo de amigos recibe una invitación decide aventurarse en este videojuego y sin querer, entran dentro, dónde quedaran atrapados en un lugar aterrador: el parque iris Juntos, tendrán que superar misiones para salir del parque y sobre todo escapar de uno de los Rainbow Friends: BLUE. Vení a ayudarnos en esta aventura y a hacer las misiones junto a nosotros. ¡Te esperamos!

16 de Julio, 17 horas – Sonic y las 7 esmeraldas

Una tarde cualquiera en la vida de Sonic y su amigo Tails, aparece un villano que quiere destruir el mundo: Eggman. Con ayuda de Shadow se deciden a robar la esmeralda maestra para poder conquistar la tierra. ¿Podrá Sonic, junto a sus amigos, evitar que el mundo quede en manos de Eggman? Vení a ayudarnos a recuperar las 7 esmeraldas y salvar al mundo de este villano. ¡Te esperamos!

19 de julio, 16 horas – El sueño de la Sirena.

Una princesa sirena vive contenta en el mar, coleccionando objetos que vienen del mundo exterior. Un día, en medio de una tormenta, rescata a un príncipe humano que cae a las aguas, quedando totalmente enamorada de él. El Rey del mar, al enterarse de que su hija se relaciona con el mundo de los humanos, le prohíbe acercarse a ellos. Desesperada, recurre a la ayuda de una malvada bruja pulpo que le ofrece convertirla en humana a cambio de entregar su voz. La Sirena, junto a sus amigos, recorren un camino con desafíos y aventuras que les enseñarán a divertirse, respetarse y cumplir los sueños de la mejor manera. «El sueño de la Sirena» es un espectáculo para toda la familia lleno de magia, color, música y enseñanzas. Con una espectacular puesta en escena, 7 artistas que cantan y bailan, una llamativa escenografía y un imponente vestuario, es el mejor plan para pasarla bien y llenarse de teatro.

20 de julio, 16 horas – Vampiros super show

“Vampiros super show” es el nuevo espectáculo teatral musical de la gran autora Marisé Monteiro ( creadora de los grandes éxitos históricos del infantil en la Argentina como Peter Pan, Aladdin, Hansel y Gretel y El Principito entre otros , en el Gran Rex de Buenos Aires ) y que tendrá su estreno nacional en gira. Vampiros cuenta la historia de Gloria, una chica que gana un concurso para armar su propia banda musical, y convoca a unos músicos que no conoce. Se llevará una gran sorpresa cuando descubra que estos músicos no son de este mundo, son vampiros buenos que aman la música y quieren reivindicar su raza entre los humanos. Pero, si bien estos vampiros vegetarianos, tienen la mejor voluntad, surgirán fuerzas del Inframundo que tratarán de oponerse a sus planes y los de Gloria Básicamente, se trata de una historia musical muy ágil y entretenida que apela al juego y la música para introducir y realzar valores como la amistad y la inclusión, más allá de toda diferencia. Con música original compuesta por Nacho Medina, este genial grupo de actores le dan vida a estos personajes que creó Marisé Monteiro y dirige Diego Rinaldi, un director de gran trayectoria ya en el mundo teatral. El elenco está compuesto por Talía Acosta, Leonardo Colln, Gabriel Arce, Alejo Maris y Macarena González. Las coreografías son creación de Margarita Renzetti Una puesta en escena moderna y atractiva para que los chicos disfruten en familia.

26 de julio, 16 horas – Mike y sus compas

Una tarde como cualquiera en la vida de Roberta, iba de regreso a su casa y en camino se encuentra con un perro abandonado, decide rescatarlo y llevarlo con sus amigos. Con el tiempo se dieron cuenta que no era cualquier perro ya que este habla, tiene poderes y posee el último diamante legendario. ¿Quieren formar parte de este grupo de amigos? Ayudamos a proteger el diamante y a demostrar que no hay nada más fuerte que el poder de la amistad y la familia.

29 de julio, 16 horas – Super heroes 2023

¡Cuando nuevamente el universo está en peligro nuestros más poderosos héroes salen a buscar nuevos reclutas y se encuentran a un robótico amigo, Juntos unirán sus fuerzas en una fantástica aventura contra un villano y su secuaz que se escapan de su mundo y que han vuelto para conquistar el multiverso No te pierdas el final de esta aventura y ven a ayudar a tus héroes Vos también podés ser uno de ellos! Mucha acción, magia y diversión.

30 de julio, 15 horas – La Familia del Encanto

Luego de escapar de su hogar, la abuela lleva consigo una vela que le otorga dones mágicos a su casa, hijos y descendientes. El pueblo vive bajo la protección del encanto que luego es amenazado por una visión del pasado. Una jovencita colombiana intentará salvar los dones y el milagro de su familia. A través de maravillosos números musicales los personajes más divertidos y simpáticos de la familia nos cautivarán en esta adaptación al gran éxito cinematográfico infantil

30 de julio, 17 horas – Una Fiesta Tenebrosa

Merlina es enviada por sus padres a una nueva academia repleta de lobos, sirenas y criaturas mágicas. Luego de intentar escapar un monstruo le entrega un antiguo presagio. A través de números musicales, amores y una fiesta tenebrosa Merlina intentará descifrar el enigma y %A1Salvar al pueblo de la oscuridad en esta increíble aventura!

4 de Agosto, 21 horas- Gato Peters en Alpargatos

Animarse a cambiarle el género a la alpargata. Y una elegía por las chacras; con cosas de tractoristas, ingenio de pampa gringa, cachorros de chacareros que conectan con satélites, los cuentos en las casillas y apellidos que son marcas. Se anota en el almanaque. Ida y vuelta permanente a las cosas que nos pasan. Viudas e hijes del tango trans. ¿Es la luna tucumana una canción patria que ha sido escrita de noche? Y para enjuagar oficios, duros y sacrificados: Fulbo (Rural y nocturno) y el sueño robado a un vasco. Y la pesca. Los parques de diversiones. Los boliches. Y los bailes. Yo, la música y los clásicos. Agitando pañuelos me iré (Pero no los de papel) ¿Se puede ir de sigla en sigla sin decir ni una palabra? El humor como el hermano menor de las bellas artes, tal vez no reconocido. Gato Peters, el de siempre, a lo mejor, como nunca. 2023, así en las sierras como en la costa. Así en tu pueblo como en las redes. Sencillito y de pasada, emotivo y ocurrente. Nominado a los PREMIOS CARLOS y PREMIOS ESTRELLA DE MAR 2023, ganador PREMIO ESTRELLAS DE CONCERT.