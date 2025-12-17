La Misa Criolla, una noche de fe, música y espíritu navideño en la Iglesia del Carmen.

Compartir

Este sábado, Cañuelas vivirá una velada especial que unirá tradición, emoción y celebración en la antesala de la Navidad

Por: @oscarhh10

La Iglesia Nuestra Señora del Carmen se prepara para recibir una noche cargada de emoción, música y sentido espiritual. Este sábado 20 de diciembre, a partir de las 20:45, se llevará a cabo una velada artística y musical muy especial con la interpretación de La Misa Criolla, la emblemática obra del reconocido compositor Ariel Ramírez.

En un clima de recogimiento y celebración, la propuesta invita a la comunidad a compartir un momento único, donde la fe y la música se entrelazan para dar paso a una noche profundamente navideña. La interpretación estará a cargo del director de coro Leandro Vallejo y contará con la participación del Coro del Centro Vasco Denak Bat Cañuelas, el Coro de la Sociedad Italiana de Cañuelas y el Coro Sagrada Familia de Banfield. Además, formarán parte de la velada el solista Alejandro Maldonado y el conjunto Vocal Contratiempos, dirigido por Osvaldo Maciel.

En diálogo con cañuelasya.com, la presidenta del Centro Vasco Denak Bat, María José Oyharzábal, realizó un balance del año y destacó el espíritu de cierre que atraviesa esta propuesta:

“Después de un año cargado de actividades, estamos cerrando 2025 celebrando los 65 años de nuestra entidad, con visitas a otros centros vascos, torneos de mus y jornadas en nuestra sede. Estamos muy contentos con todo lo realizado”.

Asimismo, recordó con alegría la reciente cena aniversario:

“El pasado 6 de diciembre realizamos una gran romería junto a toda la familia del Centro Vasco y la comunidad en general, coronando una noche inolvidable con más de 120 personas presentes”.

Al referirse a la velada que se vivirá en la Iglesia del Carmen, Oyharzábal expresó:

“Se viene un gran cierre de año con la participación de nuestro coro, el de la Sociedad Italiana y el coro Sagrada Familia de Banfield, con la organización conjunta de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, la Sociedad Italiana y el Centro Vasco Denak Bat”.

Finalmente, subrayó el valor simbólico del encuentro:

“Tras la misa del sábado se realizará la Gran Misa Criolla, una obra hermosa del cancionero nacional, que invita a vivir la Navidad desde la emoción, la tradición y la unión”.

Una noche para dejarse envolver por la música, la fe y el espíritu navideño, en un espacio emblemático de la ciudad y con la participación de instituciones que forman parte del entramado cultural y social de Cañuelas.