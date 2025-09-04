La música como trinchera: El dúo Marea en vivo.

Compartir

Este jueves 4 de septiembre el Dúo Marea se presenta en el escenario de Juana de Arco para mostrar de qué están hechas estas jóvenes artistas. Con una propuesta enteramente Latinoamérica prometen un espectáculo cargado de contenido poético y ritmo.

Por Martín Aleandro

Gema Tocino y Paulina Salazar conforman un todo musical en busca de la canción perfecta, de la canción que lo diga todo, donde no falte nada. Obstinada ambición que en su caso consiguen cuando sus voces se entrecruzan y brillan en un coro a dúo maravilloso, momento del show que deja sin respirar al público. Mis palabras están avaladas por los aplausos y el cariño manifiesto por los presentes en cada presentación. No en vano la prensa habla, señal que algo está sucediendo.

Gema Tocino habló con Cañuelas Ya y dijo: “Marea es una invitación a zambullirse en un recorrido por la canción latinoamericana, a sentir la música como espacio de encuentro…”. Más adelante explicó: “Este proyecto musical nació a principios del 2022 en la búsqueda de compartir canciones que nos representen, conmuevan e interpelen. Durante nuestros shows interpretamos canciones propias y de autores que guían nuestras voces, nuestra identidad musical y artística”.

Quedan todos invitados a pasar un momento de buena música en uno de los escenarios más bonitos y cálidos de Cañuelas. Juana de Arco abre sus puertas a las 20hs y ofrece una generosa carta a precios populares. Salud!!