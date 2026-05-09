LA PROVINCIA RETOMA LA OBRA DE REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA 205.

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La empresa Ingevial reiniciará las tareas el 18 de mayo, con la construcción de una colectora en la localidad de Alejandro Petión. La intendenta Marisa Fassi gestionó la obra con el gobernador Axel Kicillof.

Tras las gestiones impulsadas por la intendenta Marisa Fassi ante el gobernador Axel Kicillof, y pese al difícil contexto económico que atraviesa el país, fue confirmada la reactivación de la obra de repavimentación y ensanche de la Ruta 205 en el tramo comprendido entre Ezeiza y el cruce con la Ruta 6.

Según se informó oficialmente, la empresa Ingevial S.A. retomará los trabajos alrededor del 18 de mayo, iniciando las tareas con la construcción de la colectora de Alejandro Petión, para luego avanzar progresivamente con el resto de la obra sobre la traza principal de la Ruta 205.

Las tareas iniciales se desarrollarán sobre la colectora paralela a la Ruta 205 e incluirán movimientos y trabajos de suelo, además de la pavimentación de distintos sectores. Parte de la obra será ejecutada con carpeta asfáltica y, en la zona del colegio y los corralones, se realizará pavimento de hormigón, de acuerdo con las normativas técnicas establecidas por Vialidad.

Asimismo, por cuestiones vinculadas a la seguridad y a la reorganización vial del sector, se dispondrá el cierre de algunos cruces de tierra y conexiones existentes con la Ruta 205, quedando operativos aproximadamente cinco cruces habilitados y aprobados por Vialidad.

De acuerdo con el cronograma previsto, esta primera etapa tendrá un plazo estimado de ejecución de tres meses, sujeto a condiciones climáticas favorables. Una vez concluidas las tareas sobre la colectora, se retomarán los trabajos sobre la Ruta 205 propiamente dicha.

La empresa concesionaria ya comenzó además conversaciones con vecinos y frentistas de la zona para analizar distintas interferencias existentes, entre ellas cuestiones vinculadas a desagües pluviales y otros aspectos técnicos necesarios para el avance de la obra.

El proyecto integral contempla la repavimentación y ensanche de un tramo de 25 kilómetros, además de la reconstrucción de puentes, mejoras en iluminación y semaforización, construcción de refugios y dársenas para el transporte público, y la optimización de intersecciones y cruces ferroviarios.

La obra había sido recibida con gran expectativa por parte de las comunidades de Máximo Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión, Villa Adriana y Levenne, ya que se trata de una intervención clave para mejorar la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo de todo el corredor de la Ruta 205.

Durante las últimas semanas, la intendenta Marisa Fassi trasladó formalmente a las autoridades provinciales la preocupación de los vecinos por la paralización de los trabajos y remarcó la importancia estratégica de la obra pública para el crecimiento de las comunidades.

Es importante destacr el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para sostener obras de infraestructura fundamentales en un escenario marcado por el fuerte ajuste económico nacional y el impacto que ello generó sobre los costos del sector de la construcción.