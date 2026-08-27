La restructuración de la Línea 88 en el corredor Cañuelas-Lobos y la centralidad de los horarios de colectivo en la conectividad regional.

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A partir del 31 de agosto entrará en vigencia un nuevo esquema de servicios que busca dar respuesta a las demandas de trabajadores y estudiantes, incorporando paradas clave en Uribelarrea y el Colegio Don Bosco, e instituyendo al transporte público como una condición de posibilidad indispensable para el desarrollo comunitario.

Por Martín Aleandro

El transporte público no representa un simple engranaje logístico en la cotidianidad urbana, sino la trama invisible sobre la cual se articula el acceso equitativo al trabajo, la educación y la vida social. En una región con marcada dinámica interurbana como Cañuelas, la existencia de un servicio de colectivos previsible y eficiente constituye un imperativo de justicia territorial. Tras atravesar jornadas de severos cuestionamientos por parte de los usuarios, la empresa prestadora de la Línea 88 oficializó un nuevo cronograma de frecuencias para el trayecto que une Cañuelas con Lobos, el cual comenzará a regir desde el próximo 31 de agosto con un tiempo estimado de recorrido de una hora y paradas garantizadas en la localidad de Uribelarrea.

Esta modificación operacional responde de manera directa al reclamo sostenido de la comunidad organizada, compuesta en su mayoría por estudiantes y trabajadores cuyos itinerarios vitales dependen de la puntualidad de las unidades. El nuevo esquema incluye salidas estratégicas desde Cañuelas entre las 5:25 y las 20:15 en días hábiles (así como servicios de 7:45 a 19:50 en domingos y feriados), e incorpora derivaciones de alto valor pedagógico e inclusivo, tales como el ingreso directo al Colegio Don Bosco en turnos específicos de días laborales y festivos. Contar con un marco de horarios preciso no solo permite a los vecinos planificar su tiempo con dignidad, sino que previene el aislamiento periférico y dinamiza la economía local.

Por consiguiente, concebir un servicio de transporte de excelencia en Cañuelas exige trasponer la mirada instrumental del mero traslado para situarlo como un verdadero vector de desarrollo humano. La optimización de las frecuencias de la Línea 88 demuestra que la escucha de las demandas de los usuarios resulta ineludible para garantizar el derecho a la movilidad de la población. Un sistema de colectivos articulado, puntual y con cobertura efectiva en los parajes intermedios reafirma el compromiso colectivo de consolidar a Cañuelas como un territorio plenamente integrado, donde el traslado no sea un obstáculo insuperable, sino un vehículo de oportunidades compartidas.

El cronograma completo:

El primer servicio que partirá desde Cañuelas, lo hará a las 5.25 y llegará a Lobos a las 6.25. El último colectivo saldrá a las 20.15 y arribará a las 21.25.

Lunes a viernes:

Sale de Cañuelas 5.25 y llega a Lobos a las 6.25. Sale de Lobos a las 7hs.

Sale de Cañuelas a las 610 y llega a Lobos a las 7.20. Sale de Lobos a las 8hs.

Sale de Cañuelas 11.05 yllega a Lobos a las 12.15. Sale de Lobos a las 13hs.

Sale de Cañuelas a las 13.20 y llega a Lobos a las 14.30. Sale de Lobos a las 15hs.

Sale de Cañuelas a las 16 y llega a Lobos a las 17.25. Sale de Lobos a las 1810hs.

Sale de Cañuelas a las 20.15 y llega a Lobos a las 21.25. Sale de Lobos a las 22hs.

En todos los casos entra a Uribelarrea, y el que sale de Cañuelas a las 16hs ingresa al Colegio Don Bosco.

Domingos y Feriados:

Sale de Cañuelas a las 7.45 y llega a Lobos a las 8.55. Sale de Lobos a las 9.25hs.

Sale de Cañuelas a las 9.35 y llega a Lobos a las 10.45. Sale de Lobos a las 11.15hs.

Sale de Cañuelas a las 16.15 y llega a Lobos a las 17.25. Sale de Lobos a las 18.05hs.

Sale de Cañuelas a las 19.50 y llega a Lobos a las 21. Sale de Lobos a las 21.40hs.

En todos los casos ingresa a Uribelarrea y el que sale de Cañuelas a las 19.50hs ingresará al Colegio Don Bosco.