La UCR de Cañuelas inicia una nueva etapa con renovación de autoridades y búsqueda de protagonismo político

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Cintia Matreló asumirá la presidencia del comité local tras un acuerdo de unidad entre los distintos sectores internos del radicalismo. La nueva conducción apunta a fortalecer la participación partidaria, renovar dirigentes y reposicionar a la UCR dentro del escenario político cañuelense.

La Unión Cívica Radical de Cañuelas atraviesa una nueva etapa política con la confirmación de un recambio en la conducción local del partido, en un movimiento que no sólo redefine nombres propios sino también el rumbo que buscará tomar el radicalismo en los próximos años dentro del distrito.

La dirigente radical Cintia Matreló asumirá la presidencia del comité local de la UCR tras alcanzarse un acuerdo de unidad entre los distintos sectores internos del espacio, evitando una elección partidaria con listas enfrentadas y consolidando una conducción consensuada. La nueva conformación contará además con Federico Sabino en la vicepresidencia, mientras que Leonardo Iturmendi dejará la presidencia del comité para asumir un rol como convencional nacional titular por la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue interpretada puertas adentro como un intento de reorganización y renovación del radicalismo local, en un contexto donde gran parte de los partidos tradicionales buscan recuperar territorialidad, presencia pública y capacidad de construcción política frente a un escenario nacional cada vez más fragmentado.

Más allá del simple cambio de autoridades, dentro del espacio consideran que comienza un proceso orientado a fortalecer la participación de nuevos dirigentes y darle mayor visibilidad a una estructura partidaria que en los últimos años mantuvo actividad institucional, aunque con menor protagonismo electoral en el plano local.

En sus primeras expresiones públicas tras confirmarse la nueva conducción, Matreló habló de construir “una UCR moderna, cercana y protagonista”, con una mirada enfocada en la participación vecinal y la reconstrucción de vínculos con distintos sectores de la comunidad.

El acuerdo interno también fue leído como una señal de madurez política dentro del radicalismo cañuelense. En tiempos donde gran parte de la política argentina atraviesa tensiones, divisiones y fragmentaciones permanentes, la conformación de una lista de unidad aparece como un intento de preservar cohesión y ordenar el espacio hacia adelante.

El desafío ahora será transformar esa unidad partidaria en presencia concreta dentro de la agenda pública local. En Cañuelas, el radicalismo históricamente tuvo peso institucional y representación política, aunque en los últimos años quedó relegado frente a escenarios más polarizados y alianzas cambiantes dentro de la política bonaerense.

La renovación de autoridades ocurre además en un momento donde muchos sectores comienzan lentamente a proyectar el escenario político de 2027, tanto a nivel municipal como provincial. En ese contexto, la UCR local buscará recuperar volumen político, generar nuevos cuadros dirigenciales y volver a posicionarse dentro de las discusiones centrales del distrito.

Con este nuevo esquema de conducción, el comité radical de Cañuelas inicia así una etapa que buscará combinar experiencia partidaria, renovación generacional y reconstrucción territorial, en un panorama político donde los espacios tradicionales intentan redefinir su lugar frente a una sociedad cada vez más crítica y cambiante.