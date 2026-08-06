Las Cañas sale a buscar nuevos talentos.

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Una de las instituciones deportivas más representativas de Cañuelas salió a recorrer las localidades en busca de nuevos talentos. Se trata de Las Cañas Rugby Club.

Por: @oscarhh10

Días atrás, el coordinador Alberto Sanabria estuvo presente en el playón de San Esteban, sobre la Ruta 3. Desde cañuelasya.com tomamos contacto con Sanabria, quien comentó: «El trabajo de captación del club es constante. A veces hay menos tiempo para hacerlo, pero ahora estamos tratando de generar vínculos, mostrar de qué se trata el rugby y abrir las puertas del club en los colegios y en los barrios». Asimismo, agregó: «A eso se suma el trabajo en redes sociales y el boca a boca».

Con respecto a las edades que buscan incorporar, Alberto manifestó: «Desde M8 o M10 hasta gente para el plantel superior. Para nosotros es un gusto que vengan personas de cualquier edad. Quien quiera incursionar, conocer el rugby, aprender de sus valores, disfrutar y hacerse amigos, este es el lugar ideal».

Según explicó Sanabria, las jornadas de captación son sencillas y buscan que los participantes tengan un primer contacto con la pelota y con este deporte a través de actividades lúdicas y divertidas.

Ante la consulta sobre la respuesta obtenida, indicó: «Muy buena en San Esteban. Nos íbamos a quedar unas horas y el grupo de chicos que fue se reenganchó». Y agregó: «A través de la invitación de la Municipalidad empezamos a ir a los barrios, con una muy buena respuesta».

Sobre la importancia de la práctica deportiva, Sanabria expresó: «Es fundamental hacer deporte. Esa frase de ‘una hora más en el club es una hora menos en la calle’ es muy importante. Hoy la sociedad necesita mucho más de los clubes, de los clubes de barrio. Deberíamos encontrarnos mucho más en los clubes».

Por último, destacó: «A partir de lo que pasó en San Esteban hubo muy buenas respuestas, un acercamiento real de muchas personas y chicos que nunca habían estado vinculados con clubes. Hay una frase del rugby que a mí me gusta mucho y dice que el rugby no es un fin en sí mismo, sino un medio para crecer, hacer amigos y disfrutar».

Quienes deseen sumarse pueden buscar las redes sociales de Las Cañas Rugby Club o acercarse a la entidad ubicada en la esquina de Pellegrini y Santa Cruz.