Licencias de conducir: información importante.

La Secretaría de Gobierno informa que de acuerdo a lo comunicado por la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, en las próximas semanas se producirá un faltante insumos para impresión de las licencias de conducir.

Por este motivo, no habrá stock para realizar entregas de la licencia física a quienes realicen el trámite en la oficina municipal de Licencias.

Vale aclarar que de acuerdo a lo informado, esta situación ES CONSECUENCIA DE LA FALTA DE DESIGNACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL DE UN DIRECTOR EJECUTIVO PARA LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV). Dicho organismo no cuenta hoy con un funcionario que pueda firmar la adquisición de insumos al proveedor y ya no posee más stock para realizar entregas.

Según lo informado por las autoridades provinciales, ante esta situación, como solución alternativa se emitió una Disposición extendiendo el plazo de la Resolución para continuar autorizando la circulación con la licencia digital de MI ARGENTINA en conjunto con una constancia de trámite aprobado que va a emitir la autoridad de cada Centro.

La recomendación del organismo es que los trámites se sigan realizando, pero sin la impresión de la licencia (salvo casos excepcionales), de manera de cuidar el stock disponible, postergando además los trámites de renovación hasta días previos al vencimiento de las mismas.