Llega una nueva edición de Movete por el Corazón 5K | 10K.

En el marco de la campaña de concientización y prevención de enfermedades cardiovasculares, llega una nueva edición de Movete por el Corazón, la carrera competitiva y participativa que invita a moverse, compartir y cuidar la salud de una forma activa y divertida.

Esta iniciativa busca promover e informar acerca de la importancia de generar hábitos de vida más saludables, determinantes a la hora de reducir los factores de riesgo que predisponen o aumentan las posibilidades de padecer alguna enfermedad cardiovascular. Con un circuito urbano de 5K participativo y 10K competitivo, la actividad convoca tanto a quienes disfrutan del running como a familias, grupos de amigos y vecinos que quieran sumarse caminando o trotando. Será una experiencia abierta a toda la comunidad, con música, animación y activaciones saludables, donde el corazón será el verdadero protagonista.

Este año, la campaña suma un eje fundamental: la prevención médica. Gracias al Chequeo Médico preventivo disponible en Kinesport Cañuelas, los participantes pueden conocer su nivel de aptitud física antes de la carrera y acceder a una evaluación personalizada de su salud cardiovascular. El control incluye parámetros clave como presión arterial, frecuencia cardíaca y capacidad aeróbica, y constituye una herramienta esencial para practicar actividad física de manera segura y controlada.

Porque moverse también implica escuchar al cuerpo, cuidarse y prevenir, Movete por el Corazón invita a todos a dar el primer paso hacia una vida más saludable. Más que una carrera, Movete por el Corazón es un movimiento que une a personas de todas las edades en torno a un mismo propósito: cuidar el corazón y celebrar la vida activa. A lo largo del recorrido, los participantes podrán disfrutar de estaciones de hidratación, propuestas recreativas y un entorno preparado para vivir una jornada positiva en la que cada paso cuenta.

La convocatoria es abierta y tendrá lugar el sábado 16 de noviembre a las 8:00 de la mañana en el Parque de la Salud. Los circuitos serán de 5K participativo y 10K competitivo. El chequeo médico preventivo estará disponible en Kinesport Cañuelas. Las inscripciones se encuentran abiertas en moveteporelcorazon.eventbrite.com.ar.