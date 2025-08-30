Los Aromos: actualidad del Centro de Jubilados.

Compartir

La institución continúa creciendo con actividades, talleres y proyectos en marcha pese al difícil contexto económico.

Por: @oscarhh10

En tiempos de crisis, las instituciones intermedias deben ingeniárselas para afrontar los crecientes costos de funcionamiento. En este marco, CañuelasYa dialogó con Emma Montovio, presidenta del Centro de Jubilados de Los Aromos, quien brindó detalles sobre la actualidad de la entidad.

Montovio explicó que el edificio se encuentra en buen estado y que se están realizando algunas reparaciones. “Tenemos un salón amplio donde se realizan actividades físicas y que además alquilamos durante el día”, señaló. A su vez, adelantó que uno de los proyectos próximos es la construcción de un baño para personas con discapacidad, con el objetivo de seguir mejorando las instalaciones.

Actividades y talleres

El centro ofrece una amplia variedad de propuestas para sus socios y la comunidad en general. Entre ellas, talleres de marroquinería, reciclado, macramé, bordado chino y tejido, además de ritmo caribeño, yoga y gimnasia.

También se prestan servicios de salud con la atención de la doctora Rasquetti (PAMI), así como consultas de podología, masajes y enfermería.

Cómo se sostiene la institución

Respecto al financiamiento, Montovio destacó: “Nos sostenemos gracias a los socios, a la lotería familiar mensual, a una rifa que organizamos y al aporte de los talleres. Algunos son gratuitos y otros tienen una pequeña cuota”.

Invitación a la comunidad

Finalmente, la presidenta subrayó que el Centro de Jubilados de Los Aromos está abierto a toda la comunidad, no únicamente a jubilados:

“Se pueden acercar, hacerse socios y sumarse a las actividades. Los esperamos en Perú 437 o bien pueden comunicarse al 2226-515659”, invitó.