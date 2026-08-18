Los Aromos sostiene su actividad con talleres, servicios y propuestas para recaudar fondos.

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El Centro de Jubilados Los Aromos atraviesa, al igual que muchas instituciones intermedias, un escenario económico complejo debido al incremento de los gastos de funcionamiento. Para sostener su sede de Perú 447, la entidad organiza loterías familiares, ferias y otras actividades, al tiempo que mantiene una amplia agenda semanal de talleres y servicios para sus socios y vecinos. El próximo sábado 22 de agosto realizará un paseo de compras con artesanos y emprendedores.

Por: @oscarhh10

La difícil situación económica también repercute de manera directa en las instituciones intermedias de Cañuelas, que deben multiplicar esfuerzos para afrontar los gastos cotidianos y mantener abiertos sus espacios. Es el caso del Centro de Jubilados Los Aromos, que además de brindar talleres y servicios a sus socios organiza diferentes propuestas para generar recursos.

Desde CañuelasYa.com dialogamos con Emma Montovio, presidenta de la entidad ubicada en Perú 447, quien explicó que solamente los gastos de luz, gas, internet, artículos de limpieza y mantenimiento representan una importante carga mensual.

“Entre los gastos de luz, gas, internet y artículos de limpieza rondamos los 200 mil pesos, además de la limpieza. Esos son los gastos fijos”, explicó Montovio.

Loterías y ferias para sostener la institución

Frente a esta realidad, el Centro de Jubilados busca alternativas que, además de recaudar fondos, permitan generar espacios de encuentro para la comunidad.

“Una vez al mes hacemos una lotería familiar. Tratamos de darle a la gente del barrio un domingo diferente, que venga a divertirse y a comunicarse con otros vecinos, porque a veces el ritmo de vida lleva a uno de acá para allá”, señaló la presidenta.

Montovio destacó especialmente la importancia social que tienen estos encuentros: “A veces tenemos un vecino y no tenemos en cuenta que ese vecino necesita un poco de alegría”.

En ese marco, la institución prepara para el sábado 22 de agosto un paseo de compras de artesanos y emprendedores, para el cual fueron convocados integrantes de la Feria Mercedes Sosa.

El Centro también pone a disposición de los feriantes calefacción e internet para facilitar sus ventas. A estas iniciativas se suma el alquiler del salón como otra herramienta para generar ingresos.

En cuanto a los socios, Montovio reconoció que la situación económica también afecta el pago de las cuotas. “Hay muchos que no pueden pagar porque tienen otros gastos, pero seguimos haciendo nuevos socios”, explicó.

A pesar de las dificultades, desde Los Aromos mantienen las puertas abiertas e invitan a la comunidad a acercarse. “Todos los interesados en conocer los talleres o acercarse y conocer la institución están invitados. Esperemos que empecemos a remontar un poquito más, porque la situación está muy difícil. Cuesta juntar para pagar todos los servicios, pero mientras podamos lo vamos a mantener”, expresó Montovio.

Una amplia agenda de actividades

Además de las propuestas destinadas a recaudar fondos, el Centro de Jubilados Los Aromos mantiene durante la semana diferentes talleres y servicios. La cuota mensual para asociarse es de $2.500, y permite acceder, entre otras propuestas, a los talleres de PAMI de reciclado y pintura sin costo adicional.

Los lunes se desarrollan los talleres de PAMI de reciclado y pintura. Por la tarde se dictan clases de tejido y telar, mientras que por la tarde-noche hay taekwondo.

Los martes, de 10 a 11.30, funciona el servicio de peluquería. De 13 a 15 se encuentra la secretaria de la Dra. Rasquetti, por PAMI; de 14 a 16.30 se brinda el servicio de podología, también por PAMI; y de 15 a 16 se realizan clases de yoga.

Los miércoles, de 9 a 11.30, se encuentra disponible el servicio de masajista por PAMI. De 15 a 17 funciona el taller de macramé y de 19 a 20.30 se dicta taekwondo.

Los jueves, la Dra. Rasquetti atiende de 8 a 12, mientras que su secretaria se encuentra de 13 a 15. La jornada se completa con clases de yoga de 16 a 17.

Con talleres, servicios, loterías, ferias y el alquiler de su salón, Los Aromos busca sostener un espacio que trasciende lo económico y cumple una función de encuentro, acompañamiento y participación para jubilados y vecinos del barrio, aun en un contexto en el que afrontar los gastos básicos se vuelve cada vez más difícil.