Los libertarios se consolidan como primera minoría en Cañuelas.

Compartir

Aunque terminaron en segundo lugar, el bloque de La Libertad Avanza sumará al menos seis concejales a partir de diciembre. El reparto final de bancas y cargos en el Consejo Escolar quedará definido con el escrutinio provincial.

Aunque el espacio terminó en segundo lugar, a partir de diciembre se convertirá en la primera minoría dentro del Concejo Deliberante, con un bloque que podría alcanzar los seis o siete concejales.

De acuerdo con las proyecciones de Fuerza Patria, el oficialismo sumaría seis bancas y La Libertad Avanza tres. En el caso del Consejo Escolar, se estimaba que los tres cargos en disputa quedarían en manos del ganador de la elección.

Por su parte, en las filas libertarias persistía la expectativa de haber alcanzado cuatro concejales y un consejero escolar, situación que se definirá con el escrutinio provincial en curso.

La confirmación de los resultados será clave para conocer la nueva composición legislativa en Cañuelas y el reparto de lugares en el Consejo Escolar, tras una elección que modificará los equilibrios políticos locales.