Mariano Salmón, subcampeón argentino en Olavarría.

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El ciclista cañuelense se quedó con la medalla de plata en el Argentino de Ruta, categoría Master C-2, tras una exigente competencia de 70 kilómetros disputada en el circuito olavarriense.

Por: @oscarhh10

El ciclista cañuelense Mariano Salmón alcanzó un destacado subcampeonato en el Campeonato Argentino de Ruta, dentro de la categoría Master C-2. La competencia se desarrolló en el circuito de automovilismo de la ciudad de Olavarría, donde el representante local logró subir al segundo escalón del podio.

Salmón completó una exigente prueba de 70 kilómetros, distribuidos en 17 giros al trazado, integrando además el equipo Vanguardia Competición. La jornada tuvo su cierre el sábado 25, con la etapa final y la posterior ceremonia de premiación.

En diálogo con cañuelasya.com, el ciclista destacó la dureza de la carrera: “Fue una competencia muy difícil, muy dura. Represento a la Asociación Pueblo de la Paz y sabía que había varios candidatos al título”.

Asimismo, agregó: “Como venía con varias competencias ganadas, era uno de los favoritos. Había que correr con la cabeza fría, administrando bien la energía, porque todos estaban pendientes de uno. Por suerte llegué con reservas al final”.

Sobre la definición, detalló: “Llegamos tres corredores escapados del resto: Sergio Campione fue el ganador, yo terminé segundo y tercero quedó Edgardo Leguizamón. Me preparé mucho para esto, así que estoy muy conforme con el resultado y con el cierre de la etapa de ruta”.

Por último, Salmón dedicó el logro a su entorno: “Quiero agradecer a mi familia, que es mi pilar: mi esposa, mis hijos, mi tía Graciela que me acompaña a todos lados, mis padres, amigos, al equipo Vanguardia, a mi entrenador Laureano Rosas y a la ciudad de Cañuelas, a la que represento en cada carrera”.