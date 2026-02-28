Marisa Fassi tomó juramento al nuevo gabinete y pidió “compromiso y empatía” ante la crisis.

Compartir

En un acto realizado este sábado en el Palacio Municipal de Cañuelas, la intendenta Marisa Fassi puso en funciones a los integrantes de su nuevo gabinete y convocó a los funcionarios a asumir la gestión con “responsabilidad social, sensibilidad y presencia” frente al complejo contexto económico y social que atraviesa el país.

La ceremonia contó con la participación del cura párroco Federico Sosa, quien realizó una oración y bendijo una imagen de Nuestra Señora del Carmen. La jefa comunal anunció que la figura religiosa será donada a la Escuela Nº 19 del barrio La Noria al inicio del ciclo lectivo, como gesto simbólico de acompañamiento a la comunidad educativa.

Tras saludar uno por uno a los funcionarios, Fassi encabezó la toma de juramento y ofreció un discurso con fuerte tono político, en el que aludió a las dificultades que enfrenta el municipio en relación con el Gobierno nacional.

“Es mi segundo mandato y es un año muy difícil, con un gobierno nacional que nos cierra las puertas en todo. No tenemos respuesta a obras paralizadas ni a proyectos fundamentales para nuestra comunidad. Así que necesitamos ese compromiso y esa mística para los dos años que vienen”, expresó.

“Que cada vecino sea recibido con respeto y contención”

En su mensaje, la intendenta hizo especial hincapié en el trato cotidiano con los vecinos y en el aumento de las demandas sociales.

“Cada día que vengan, si está un vecino, que sea recibido como nos gustaría que nos reciban a nosotros. Con ese mismo respeto, cariño y contención. Sobre todo ahora, que hay gente que nos pide para comer, para el guardapolvo, personas que fueron despedidas y que no saben a dónde ir porque ya recorrieron empresas y no hay posibilidades”, señaló.

Fassi definió la gestión pública como una tarea que debe ejercerse con “empatía”, entendida —según sus palabras— como la capacidad de “ponernos en el lugar del otro, sentir lo que el otro siente, escuchar y decir la verdad cuando no hay una solución inmediata”.

En el tramo final, convocó al gabinete a sostener una administración cercana: “Es una bendición poder trabajar para nuestra comunidad, para nuestros vecinos y nuestras instituciones. Desde cada área hay algo para hacer. Ese es el camino: estar presentes”.

El nuevo gabinete municipal

Durante el acto juraron los responsables de secretarías y subsecretarías que acompañarán la gestión en esta nueva etapa.

Secretarías

Gobierno: Mauricio Petre

Gestión Municipal y Seguridad: Fernando Jantus

Desarrollo Social, Niñez y Adolescencia: Simón Gómez

Educación: Cintya Curti

Ingresos Públicos: Hernán Brignani

Legal y Técnica: Sebastián Demicheli

Presupuesto, Hacienda, Economía y Finanzas: Romina Marques Antunes

Producción: Juan Ángel Cruz

Salud: Daniel Arfus

Mujeres, Igualdad de Género y Diversidad: Gabriela Cabrera

Relaciones Institucionales y Discapacidad: Alex Goldman

Medio Ambiente: Agustín Lespada

Deportes: Horacio Endara

Desarrollo Turístico: Marcelo Di Giácomo

Coordinación de la Escuela de Música Popular Cañuelas: Esteban Sarlenga

Subsecretarías

Desarrollo Social: Griselda Jonhston

Seguridad: Rodolfo Ojeda

Ordenamiento y Control Urbano: Ricardo Da Fonseca

Recreación y Deporte Comunitario: Adrián Monod

Innovación Pública: Esteban Brignani

Comunicación: Agustina Silva

Patrimonio Cultural e Histórico: Juan Manuel Rizzi

Servicios Públicos: Eugenia López

Ceremonial: Lucrecia Carabel

Delegaciones: Emmanuel Saiz

Obras Públicas: Leon Medinelli

Espacios Verdes: Cecilia Cassey

Arte y Comunicación Urbana: Agustina Casamayouret

Derechos Humanos: Fernando Altamirano

Con este equipo, el Ejecutivo municipal inicia una nueva etapa de gestión en un escenario atravesado por restricciones presupuestarias y una creciente demanda social, con el desafío —según la propia intendenta— de “redoblar esfuerzos desde lo local”.