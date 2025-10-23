Más de 8.000 estudiantes participaron de la Feria del Libro y Expo Universidad.

Compartir

Con una masiva concurrencia de estudiantes de todos los niveles educativos, se desarrolló este viernes en la Plaza San Martín la Feria del Libro y Expo Universidad, organizada por el Gobierno Municipal de Cañuelas. A lo largo de la jornada, más de 8.000 alumnas y alumnos de jardines, escuelas primarias, secundarias e instituciones de nivel superior disfrutaron de presentaciones artísticas, narraciones, talleres y actividades educativas.

La jornada reunió a universidades públicas y privadas que brindaron información sobre sus propuestas académicas, además de ofrecer charlas de orientación vocacional y sobre armado de currículum y búsqueda de empleo. En el Salón Parroquial de la calle Lara, se realizaron presentaciones de libros, conferencias y conversatorios con autores locales y regionales.

En tanto, en la Biblioteca de la Escuela N°1, niñas y niños narradores de distintas escuelas presentaron cuentos, adaptaciones teatrales y lecturas en voz alta. Las instituciones educativas del distrito tuvieron un rol protagónico en el escenario principal de la Plaza San Martín, donde se sucedieron espectáculos de música, danza, murga y expresión corporal a cargo de más de veinte escuelas y jardines.

Durante la jornada también se realizó el lanzamiento oficial del primer streaming del Partido de Cañuelas, denominado “Dulce de Leche”, una nueva plataforma de comunicación impulsada por el Municipio que transmitió en vivo todo el evento. A través de este canal, pasaron al aire estudiantes, docentes y referentes culturales, así como invitados especiales.

En el marco de la feria, se concretó además la presentación oficial de la Editorial Cañuelas, un proyecto conjunto del Gobierno Municipal y la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, orientado a promover la producción literaria local. Durante el lanzamiento se presentaron los primeros títulos publicados:

“Recetas con amor y sabor”, de María Pía Subirachs, y la Antología de Jóvenes Autores y Autoras de Cañuelas, que reúne textos producidos en talleres y escuelas del distrito.

La intendenta Marisa Fassi acompañó la actividad junto a integrantes de su gabinete, destacando el trabajo articulado entre las áreas de Educación, Cultura y Comunicación para generar espacios de encuentro y promoción del conocimiento.

“Estas ferias son una verdadera fiesta educativa y cultural. Cañuelas crece cuando nuestros chicos y chicas tienen más oportunidades para aprender, leer y proyectar su futuro”, expresó Fassi durante su recorrido por los stands y escenarios.