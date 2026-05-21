Más ofertas educativas en la región, un beneficio compartido.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó junto al intendente de Las Heras, Juan Manuel Cerezo, la inauguración del nuevo Polo Universitario de General Las Heras, una obra que ampliará la oferta académica de esa ciudad y que, por la cercanía geográfica con Cañuelas, también representa una oportunidad de intercambio y crecimiento para ambas comunidades.

El nuevo edificio universitario fue desarrollado a través del programa Puentes y demandó una inversión provincial de 237 millones de pesos. El espacio cuenta con tres aulas, nuevos accesos y permitirá incorporar nuevas propuestas de formación, entre ellas la Diplomatura en Tecnologías Agropecuarias de la Universidad Tecnológica Nacional.

Desde el Gobierno bonaerense destacaron que el Polo Universitario beneficiará a más de mil estudiantes de Las Heras y de localidades cercanas. En ese sentido, la proximidad con Cañuelas aparece como un punto estratégico, ya que muchos vecinos de ambos distritos mantienen vínculos laborales, comerciales, sanitarios y educativos permanentes, generando una integración regional que puede potenciarse aún más con nuevas herramientas de formación.

Uno de los ejemplos más claros de ese intercambio entre municipios es el trabajo conjunto que desde hace años se da a través del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, donde vecinos de Las Heras y de toda la región acceden diariamente a atención médica, estudios y tratamientos. Ese funcionamiento compartido del sistema sanitario regional aparece hoy como un modelo de convivencia e integración que también puede replicarse en el plano educativo.

La posibilidad de contar con más carreras universitarias y tecnicaturas en Las Heras no sólo amplía las oportunidades para jóvenes herenses, sino que también abre la puerta a futuros convenios, capacitaciones y servicios compartidos con ciudades vecinas como Cañuelas, fortaleciendo el desarrollo regional.

Durante el acto, Kicillof defendió la inversión en educación pública y cuestionó los recortes impulsados a nivel nacional. “Cada inversión en educación que hacemos ahora tiene mucho más valor porque estamos ante un Gobierno nacional que quiere terminar con la educación gratuita. Nosotros la vamos a defender con más obras y recursos”, sostuvo el mandatario provincial.

Además, remarcó que “hoy está en juego si la Argentina va a seguir teniendo universidad pública”, y aseguró que la Provincia continuará impulsando políticas destinadas a ampliar el acceso a la educación superior en el interior bonaerense.

Por su parte, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, destacó que ya fueron inauguradas 52 sedes universitarias en distintos municipios, alcanzando a más de 15 mil estudiantes en toda la provincia.

En tanto, el intendente Cerezo aseguró que la inauguración del Polo Universitario “es el resultado de un Estado presente y comprometido con la educación”, y resaltó la importancia de generar oportunidades para que los jóvenes puedan estudiar cerca de sus hogares sin necesidad de trasladarse a grandes centros urbanos.

También participó del acto Javier Osuna, bajo cuya gestión comenzó a impulsarse originalmente el proyecto y gran parte de la obra.

La inauguración del nuevo Polo Universitario de Las Heras representa uno de los proyectos educativos más importantes para ese distrito en los últimos años, pero también una oportunidad para consolidar un corredor educativo regional junto a ciudades vecinas como Cañuelas, promoviendo más integración, intercambio de servicios y oportunidades compartidas para ambas comunidades.