Matías Arrieta y el debate educativo en la Feria del Libro.

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En el marco de la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el profesor e historiador local participó de la presentación de «Juicio al sistema educativo argentino», una obra que interpela la historia y el presente de nuestras aulas.

Por Martín Aleandro

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, consolidada como uno de los eventos culturales más trascendentes del mundo hispanoparlante, volvió a transformar el predio de Palermo en el epicentro del debate intelectual global. En este escenario de prestigio indiscutido, la presencia de la intelectualidad bonaerense tuvo un hito significativo con la participación del profesor de Historia Matías Arrieta. El docente y director de la Escuela Secundaria N°12 de Cañuelas integró el panel de presentación de la obra “Juicio al sistema educativo argentino”, del escritor y periodista Víctor Leopoldo Martínez, realizada en el Stand Norte Cultura.

Durante la disertación, Arrieta —reconocido a nuestra comunidad por su inclaudicable compromiso con la memoria y la soberanía— aportó una mirada crítica sobre los desafíos actuales del sistema junto al autor y al licenciado Juan Facundo Martínez, hijo del escritor. El debate se centró en la tesis del libro, que propone un exhaustivo recorrido histórico por los últimos 160 años de políticas públicas, analizando cómo la educación ha servido a diversos proyectos de nación. La intervención del historiador cañuelense subrayó la necesidad de revisar los contenidos pedagógicos y de jerarquizar la formación docente para responder a las demandas sociales vigentes.

La agenda de reflexión no se limitó al ámbito porteño, sino que se extendió al territorio local con una jornada de intercambio en el ISFD N°107 de Cañuelas. En dicho encuentro, Matías Arrieta y Víctor Martínez compartieron sus reflexiones con autoridades, alumnos y colegas, reafirmando que el pensamiento pedagógico debe estar intrínsecamente vinculado a valores éticos y a un proyecto colectivo. Estas instancias de diálogo académico, que transitan desde la masividad de Palermo hasta el corazón de nuestros institutos de formación, resultan vitales para construir una sociedad más justa e inclusiva a través del conocimiento.