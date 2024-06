Miguel del Sel: “Hay mucho corazón arriba del escenario”

Compartir

El humorista ex miembro de Midachi llega junto al Chino Volpato a Cañuelas, para presentar su espectacular show “Miguel y el Chino en Banda”.

Llega a Cañuelas “Miguel y el Chino en Banda”, un espectáculo de la mano de los dos ex Midachi, Miguel del Sel y Darío “Chino” Volpato, acompañados por la reconocida dama del jazz panameña, Idania Dowman, el mago y ventrílocuo rosarino Zaul Showman, y el humorista e imitador santafesino Mauricio Jortack. Será un show que prometerá risas, música, y una gran sorpresa de la mano de un saludo grabado de Lionel Messi a la Tota, el infaltable personaje de del Sel, que seguramente hará que el público estalle de emoción.

El dúo, que tenía planeado una reunión de Midachi junto a Dady Brieva para celebrar los 40 años del grupo que finalmente no se pudo concretar, ha puesto en escena una presentación muy completa con un aire “internacional”, como definió Miguel del Sel. El comediante santafesino, de una trayectoria de 42 años, se reunió con CañuelasYa para compartir el esfuerzo que conllevo armar un show que ya ha sido premiado múltiples veces.

¿Cuánta preparación les llevo el show?

Llevamos ocho meses armando este espectáculo, convenciendo a todos para que sean parte del espectáculo, los ensayos, toda la puesta en escena… todo está puesto en el asador para que salga de 10, y por eso también creo que nos está yendo muy bien. Tenemos armado un show muy lindo, con la extraordinaria cantante panameña Idania Dowman, el rosarino Zaul Showman que es increíble, provoca unas carcajadas extraordinarias, así como a Mauricio Jortack. La gente sabe del esfuerzo que estamos haciendo, porque la crisis también nos afecta a nosotros, pero se van contentos después de vernos. Pasa en todos lados, la gente se divierte y se olvida de los problemas que estamos pasando en esta etapa de Argentina bastante complicada, así que lo mejor es llevar risas y un buen momento por todo el país. Ahora en Cañuelas seguro va a estar explotado el teatro, la vamos a pasar muy bien.

¿Cómo conociste a Idania?

La conocí en 2016 siendo embajador en Panamá, y ahí mismo le dije que un día iba a trabajar con nosotros en Argentina. Ella es, para mí, la mejor cantante que tiene el país, y pudimos traerla este verano para hacer temporada hasta fin de año. Se terminó estirando ese encuentro porque en el medio pasaron muchas cosas… Dady y el Chino me fueron a buscar a Panamá para volver a actuar, yo renuncie a la embajada e hicimos Midachi Kingdom casi tres años, después en 2020 empezó la pandemia y cuando termino, yo me tuve que operar la rodilla y estuve dos años más para recuperarme. Pero yo sabía que Idania iba a trabajar con nosotros en algún momento, la gente se muere cuando la escucha cantar por su carisma, experiencia e increíble voz. Creo que ella lo está disfrutando, sí bien ella es un poco la embajadora de Panamá en el mundo, nunca había venido a la Argentina, así que la está recorriendo con nosotros.

¿Y cómo dieron con el resto de “la banda”?

Al mago Zaul lo conocí en 2011, en una fiesta privada, y ese mismo verano lo lleve a un teatro de Carlos Paz, se lo presente al dueño de Teatro del Sol y de ahí en más no paró de trabajar. Recién ahora terminó Bien Argentino de Carabajal, así que se vino con nosotros. Yo lo quería tener, así que todo se fue dando como pensábamos armarlo con el Chino. Con Mauricio nos conocemos hace años, él es santafesino y ha estado con Tinelli, lo habrán visto imitando a Charly García y a Fito Páez, tiene mucho humor él. Después tenemos al batero y el tecladista, Rúben Duca y Quique Roca, que están con Midachi hace años. Somos todos de distintas partes del país, así que es difícil encontrarnos, pero nos organizamos.

¿Cómo consiguieron ese mensaje de Messi?

Yo soy amigo del Tata Martino, así que le pedí me grabe un mensaje y le dije que también preciso el de Lio. Yo a Lionel lo conozco hace unos años también, me lo cruce cuando vino la selección a Santa Fe. Lo fui a saludar y el me miro riéndose, y le pregunté, ¿de qué te reís? Y me dijo que tenía todos mis videos, todos los de Midachi. Así que bueno, le pedí al Tata que me consiga el saludo de él, y me derivo al preparador físico de Lio, que es un fenómeno, y a la semana me llegó el saludo de Messi que ahora está en nuestra pantalla. Es un agrado y una felicidad para mí, y el público- ¡no te imaginas! Sale Messi saludando a la Tota y explota, se viene abajo el teatro. Es una frutillita más para este espectáculo que tiene de todo.

¿No te cansas nunca de hacer a la Tota?

Y… es como si Sandro no cantara Rosa Rosa. La Tota es imprescindible. Yo entro al escenario y explota el teatro, parece un estadio de fútbol. Además, creo que es un personaje que se ha ido instalando, porque tuve la suerte de hacerla en Tinelli y en Susana, y creo que en pandemia la Tota también fue una gran compañera cuando la gente estaba encerrada y miraba videítos. Aparecieron muchos memes con la cara de la Tota… así que se consolido. Es muy piola lo que estamos haciendo ahora con el living de la Tota en el show, porque es todo improvisado.

¿Todas las noches sale distinto lo que hacen en el living?

Sí, te aseguro que todas las noches sale diferente, es desopilante. Creo que eso también es algo que nos pertenece, ese sello de improvisación más allá de que tengamos una estructura, un esqueleto, porque salimos a jugar y divertirnos con el público. Cada público es distinto, las carcajadas, los gritos, los recibimientos son distintos. Más allá que todos sean muy potentes, siempre hay detalles que hacen que todos los días sean diferentes, y eso es extraordinario, porque así nunca se convierte en rutina.

¿Y cómo se diferencia lo que están planteando vos y el Chino en este show de lo que hacían junto a Dady con Midachi?

El año pasado quisimos festejar los 40 años de Midachi y no pudimos por compromisos que tenía Dady, pero lo hemos sabido reemplazar holgadamente. No sé si no hacemos reír más con este show que antes con Midachi; es parecido y distinto a la vez, pero creo que es mucho más completo. El sello sigue siendo el mismo, el formato es parecido, y siento que Zaul y Mauricio Jortack son como un Dady más. Pero Idania le da un toque musical distinto a lo que veníamos haciendo, porque es una profesional, una especie de frutilla en nuestro show. No sé qué espectáculo puede tener una cantante semejante, creo que somos los únicos. Es un show internacional, prácticamente.

¿Pensás que cambio tu forma de hacer humor?

No, sigo igual. Si hay una fórmula, la nuestra es mucho corazón, mucha energía, buena música y sonido- tipo festival de rock. Hay mucho corazón arriba del escenario, una trayectoria de 42 años ya actuando, entonces nos consta que la gente va a vernos sabiendo que se va a reír sí o sí, no hay margen de error. Es una pequeña ventaja que tiene un artista cuando se llevan varios años de carrera, saber que la gente va dispuesta a reírse de lo que quizás ya conoce, y de lo nuevo, que es muy bueno, también. La gente sale llena, sale feliz. Pero no, nuestro humor no ha cambiado en nada: siempre hicimos un estilo directo, donde la gastada es entre nosotros y no con la gente, entonces lo hacemos con total tranquilidad. Quiero que la gente venga a olvidarse un rato de sus problemas, porque creo que realmente vale la pena.