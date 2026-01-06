Miguel Elia, el arquitecto del primer título de Uribe.

Compartir

Palabra del DT campeón que hizo historia en la Liga Lobense

Por: @oscarhh10

Desde febrero de 2025, Miguel Elia tomó las riendas del plantel superior de Uribe Fútbol Club y, en pocos meses, logró lo que parecía una deuda histórica: el primer campeonato del club en la Liga Lobense. Con 15 años de trayectoria como entrenador —y pasos por Temperley, Lugano y Tristán Suárez, donde fue ayudante de campo de Vivaldo—, Elia llegó a Uribe convocado por el director deportivo Luciano Reyes, seducido por un proyecto serio y de largo plazo.

El 27 de enero el plantel volverá al trabajo, con cuatro jornadas de pruebas para sumar talento y fortalecer la identidad de juego. En diálogo con cañuelasya.com, el DT repasó el camino al título, el presente y los desafíos que vienen.

—¿Qué te sedujo de Uribe?

—Un proyecto desde cero, sano, sin vicios, con muchas ganas de crecer. Pude plasmar mi idea deportiva sin trabas, desde cambios de horarios hasta decisiones de fondo. La seriedad institucional fue el empuje final.

—¿Cómo viviste el primer título del club?

—El pueblo me trató muy bien desde el primer minuto y eso me generó un compromiso extra. Uribe tenía esa espina de ganar una copa. Construir desde cero no fue fácil: armamos planteles equilibrados, competitivos, con un grupo humano espectacular. Los grandes llevaron a los chicos y los chicos respondieron al 100%. A mitad de año sumamos jerarquía y se dio todo: apoyo institucional, cuerpo técnico y convicción.

—¿Cómo ves hoy a la Liga Lobense?

—Muy competitiva y organizada. Siempre hay cosas para mejorar, pero es una liga difícil de ganar, con planteles importantes y buen nivel de juego.

—¿Fue un error disputar el Regional en paralelo?

—No. Lo planteamos como una prueba piloto. La prioridad fue la Liga. En la ida ante Nápoli jugamos con un equipo alternativo; en la vuelta, con el potencial completo, llegamos tras una final y eso pesa. Aun así, por competitividad, la Liga estuvo a la altura —e incluso por encima— de esa fase del Regional.

—¿Existe la chance del Promocional Amateur de AFA?

—No hay confirmaciones. Nuestro foco es armar planteles jóvenes con proyección, formar al jugador de la zona y marcar un camino claro. Entrenar por la mañana es clave para ese crecimiento, que es a largo plazo y exige trabajo consciente.

—¿Se mantiene la base campeona para 2026?

—Es difícil. Hay clubes preguntando por varios jugadores; hoy mismo hubo 7 u 8 pedidos. En su momento definiremos quién se queda y quién se va. Este viernes 9 de enero, a las 9, hacemos pruebas en cancha de Coreano (Lobos) y tendremos cuatro jornadas en enero para captar talento acorde a la idea: buen pie, juego asociado y proyección.

—¿Cuál es el número ideal de jugadores?

—Trabajo con la idea de tres jugadores por puesto, para competir sanamente y que juegue el que mejor esté.

—¿Qué te dejó Uribe, el pueblo y su gente?

—Una felicidad enorme. Ver el festejo desde Provincial hasta la plaza fue una locura. Uribe empezó a construir una identidad futbolera, sin perder su esencia. Eso emociona.

—Venís de clubes grandes: ¿qué te llevás de esta experiencia?

—El crecimiento institucional en un año fue increíble. Dirigencia, área deportiva y gente del club estuvieron a la altura. Es lo más valioso que me queda.

—¿Uribe tocó techo?

—Para nada. El proyecto recién empieza: es ambicioso, a largo plazo, y esto es solo el arranque.