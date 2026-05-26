MTB Rally: cañuelenses brillaron en los circuitos de Chascomús y Pilar.

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El deporte cañuelense volvió a tener representación destacada en el circuito regional de MTB Rally gracias a las actuaciones de Jorge Larramendy y Daniel Caracoche, quienes participaron recientemente en competencias disputadas en Chascomús y Pilar, dos escenarios que reunieron a ciclistas de distintos puntos de la provincia.

Por: @oscarhh10

A diferencia del tradicional rural bike —que se desarrolla principalmente sobre caminos de tierra— el MTB Rally propone un desafío mucho más técnico y exigente. Los corredores deben atravesar senderos entre montes, sectores con barro, lomas, vados y terrenos irregulares que obligan a mantener concentración y resistencia durante todo el recorrido.

En Chascomús, ambos representantes locales afrontaron un trazado de 40 kilómetros dentro de la categoría Promocional, una distancia que equivale prácticamente a una maratón si se la compara con las pruebas de calle. Allí, Jorge Larramendy logró finalizar en el sexto puesto, mientras que Daniel Caracoche terminó en la undécima colocación, completando una muy buena actuación en una competencia de gran nivel.

La revancha llegó en Pilar y los resultados fueron todavía mejores para los cañuelenses. Larramendy consiguió quedarse con el primer puesto en su categoría, mientras que Caracoche alcanzó el tercer escalón del podio, coronando un fin de semana más que positivo para ambos atletas.

En diálogo con CañuelasYa, Jorge Larramendy contó además cómo nació su vínculo con el ciclismo: “Desde que dejé de fumar algo tenía que hacer y en la bicicleta encontré algo que me gusta mucho. Salgo 3 o 4 veces por semana y hoy el atletismo es una forma de vida para mí”.

Más allá de los resultados, las actuaciones de ambos reflejan el crecimiento constante de las disciplinas de resistencia en la región y el compromiso de deportistas amateurs que siguen llevando el nombre de Cañuelas a distintos puntos de la provincia.