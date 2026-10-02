Municipio y Edesur se preparan ante el Superniño.

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Representantes del Gobierno Municipal de Cañuelas mantuvieron una reunión de trabajo con autoridades de Edesur para coordinar medidas preventivas y elaborar un esquema de contingencia ante la posibilidad de un incremento de lluvias, tormentas y fuertes vientos durante los próximos meses, en el marco de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Durante el encuentro se analizaron distintas acciones destinadas a mejorar la capacidad de respuesta frente a eventuales interrupciones del servicio eléctrico y otras situaciones derivadas de fenómenos meteorológicos de intensidad, especialmente ante la previsión de un aumento del caudal de lluvias durante noviembre y diciembre.

Por parte de Edesur participaron el jefe operativo, Gianni Labarone, y el representante del área de Relaciones Institucionales, Martín Sosa. En representación del Municipio estuvieron el secretario de Gestión y Seguridad, Fernando Jantus; el secretario de Ambiente, Agustín Lespada; el secretario de Gobierno, Mauricio Petre; el director de Defensa Civil, Pablo Coronel; y el concejal Fernando Abdo.

Entre los principales puntos abordados, Edesur solicitó al Municipio la elaboración de un relevamiento de los sitios considerados críticos o prioritarios ante una contingencia, entre ellos centros de salud, centros de evacuación y otros establecimientos que requieren una atención y protección especial frente a posibles cortes del suministro.

También se acordó avanzar en la confección de un mapa de calor que permita identificar los sectores del distrito donde se registran interrupciones del servicio con mayor frecuencia, con el objetivo de contar con información precisa para planificar acciones preventivas y establecer prioridades de intervención.

El Municipio se comprometió a elaborar y entregar a la empresa un informe de contingencia con los puntos críticos relevados y las principales necesidades operativas del distrito.

Asimismo, se planteó la necesidad de avanzar en encuentros y mecanismos de coordinación con empresas de telecomunicaciones, de manera de integrar a los distintos prestadores de servicios esenciales dentro de una estrategia común de prevención y respuesta.

La reunión forma parte de una planificación anticipada destinada a fortalecer la coordinación entre el Municipio, Edesur y las empresas prestadoras de servicios, mejorar los mecanismos de respuesta y reducir el impacto que puedan generar eventuales fenómenos meteorológicos de importancia sobre los vecinos y la infraestructura del distrito.