Nahuel Pennisi: “Lo lindo del camino es tocar para el público”

Compartir

El reconocido cantante de folklore llega este 13 de julio al Cine Teatro Cañuelas para compartir con el público su nuevo álbum, Momentos.

Nahuel Pennisi, el reconocido cantante de folklore argentino, visitará Cañuelas este sábado 13 de julio a las 21 horas a fines de promocionar su nuevo disco, Momentos. El álbum también representa el debut como productor de Pennisi, y promete grandes cosas para el artista, especialmente con su primer Gran Rex en el horizonte. CañuelasYa tuvo el placer de conversar con Nahuel sobre su nuevo trabajo, sus experiencias grabándolo, y todos los momentos importantes que lo rodean.

Estás haciendo la gira por tu disco nuevo, Momentos. ¿Por qué se llama así?

Este disco tiene distintas vertientes musicales donde encontramos muchos ritmos y también mucha diversidad en las letras y en las melodías, entonces yo sentía que estaba contando muchas historias en el disco. Empecé a pensar, en el título: se me ocurría “historias, “postales”, “un instante, un lugar” … Cuando apareció la palabra momentos me resonó fuerte, y decidí que ese tenía que ser el nombre. Creo que cada canción es un momento distinto; uno lo escribe por un momento en particular, pero cuando alguien la escucha, está pasando por otro momento, estamos hechos de momentos.

Este disco es tu debut como productor, ¿cómo fue esa experiencia?

Hermosa, siempre es lindo poder entrar en los detalles más finos con cualquier cosa que uno haga. Estar al tanto de cómo se va constituyendo una canción, decidir las cosas que están buenas dejar, las cosas que no; todo eso tiene que ver con el trabajo un productor. Se trata de sacar lo mejor de cada canción, uno mismo incluso. La pasé muy bien, fue una linda experiencia, y la compartí con dos amigos más que me acompañaron en la producción. Estoy muy agradecido por el proceso y por el resultado, porque más allá de que el disco recién ahora este sonando, si uno se siente satisfecho con su trabajo, eso es lo que vale.

¿Sentís que tu experiencia como productor va a cambiar como encaras la música de ahora en adelante?

Me parece que el productor siempre se tiene que ir adaptando a al artista. Me ha pasado de trabajar junto a productores que me traían propuestas con las cuales yo no me sentía muy seguro, entonces se daba el dialogo. Es eso, dialogar y buscar lo mejor para la canción, para la música. El rol más importante de un productor es organizar toda la información y componentes que te aparecen desordenados en el estudio: los instrumentos, la dinámica del disco, las canciones mismas. Siempre se debe estar a la altura de lo que el artista quiera, y se tiene que estar al tanto de lo que está sonando actualmente. Al menos para conocerlo, después si se quiere hacer un disco más vintage, se puede, pero a sabiendas.

¿Tenés una canción favorita en el disco o las queres a todas por igual?

A todas las quiero muchísimo, porque si no las hubiera grabado, pero creo que me quedo con tres: La Canción Más Bonita del Mundo, Tu Sonrisa y Será Que Se Mueren. Son tres canciones que me conectan fuertemente con distintas emociones. Una es para mis hijos, otra es para mi compañera y a la otra la hice pensando en los recuerdos. A veces uno extraña personas, momentos, y los recuerda y se pregunta adónde van los recuerdos.

Colaboraste con Luciano Pereyra y Los Palmeras para este disco, ¿cómo fue colaborar con artistas con tanta trayectoria?

Fue lindo, los dos fueron muy importantes para este disco. A Luciano lo conozco hace rato, venimos compartiendo escenarios y somos de la misma generación, además, compartimos universos musicales. Nos gusta mucho a los dos hacer música argentina, así que partimos de ahí y después fuimos abarcando otras cosas. Por otro lado, Los Palmeras fueron un sueño que cumplí, los admiro mucho a ellos hace muchos años; nos han acompañado con sus canciones tantas veces… Quise grabar una canción que esté a la altura de ellos, y por suerte se dio. Estoy muy agradecido a ellos por hacerse tiempo para grabarla.

¿Hay algún artista con quien te gustaría grabar?

Con muchos, hay mucha gente que admiro. Artistas de la música urbana como Wos o Trueno, y otros que admiro hace años, como Ale Sanz y Juan Luis Guerra, gente que siempre escucho. Obviamente sería muy lindo compartir alguna vez una canción con ellos, pero la verdad es que tampoco lo estoy buscando fervientemente; son cosas que van dando solas, porque si uno se pone en el capricho de que pase sí o sí, después se lleva una desilusión muy grande. Prefiero que las cosas me sorprendan.

¿Hay algún género con el que te den ganas de experimentar?

Capaz que en algún momento me anime a hacer un poco más de rock, porque lo llevo en la sangre: mis viejos son rockeros, escuchaban mucho rock nacional e internacional, así que en algún gen mío debe persistir eso. Siempre escuchaba a Cerati, Charly, Spinetta, Fito… capaz en algún momento me anime. También tengo proyectado hacer algún disco de música infantil, que sería muy lindo también para acompañar a los niños, inspirado en mis hijos, pero para todos los chicos del mundo.

¿Tenés algún proyecto más a futuro?

En realidad, lo que más me gustaría ahora es poder seguir defendiendo este disco, madurarlo cada vez más, porque lo más lindo después de grabar es girar por todos los lugares que uno pueda, y al mismo tiempo ir haciendo crecer más las canciones. Creo que las canciones también tienen sus procesos: por más que uno la grabe con una intención, después uno se va encontrando otras cosas, y me gusta descubrir eso.

¿Cómo te llevas con el público?

Lo lindo del camino es tocar para el público que siempre me da muchas alegrías, percibirlos y escucharlos siempre es un viaje de ida. Son el motor de todos los conciertos de cualquier artista, porque si no tocáramos para ellos, no haríamos nada. Me llevo muy bien con ellos, tengo un público muy espontáneo y bastante variado, siempre hay mucha gente grande, muchos jóvenes y algunos niños; me da mucha emoción poder tocar para tantas familias. Uno siempre va percibiendo lo que el público espera, lo que quiere. Siempre que puedo, intento sacarme fotos con ellos para que les quede un recuerdo, porque siento que es una forma de agradecer y devolver todo lo que me dan, todo lo que son. Para mí es importantísimo valorar el apoyo que la gente me da, especialmente con lo que cuesta hoy en día ir a un concierto. Le doy mucha bola a lo que me dicen, porque más allá de que no son parte de la industria o del medio, siempre tienen cosas interesantes para manifestarnos.