Nicolás Martínez: «Tratamos de ser lo más fieles posible al repertorio original y a las versiones de disco»

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Este sábado 19 de septiembre, a partir de las 23:00 hs, la banda tributo a Los Abuelos de la Nada regresa a su ciudad natal para presentarse en Juana de Arco. Con cinco años de trayectoria recorriendo escenarios destacados de la provincia de Buenos Aires, la agrupación busca revivir el legado y la obra poética de Miguel Abuelo. Cañuelas YA entrevistó a Nico Martínez quién contó la historia oficial de Mil Horas.

Por Martín Aleandro

La propuesta de 1000 Horas se consolidó como el homenaje a Los Abuelos de la Nada más aclamado del país. A lo largo de su recorrido, han llevado el repertorio de la mítica formación del rock nacional por diversos escenarios de relevancia, entre los que se destacan el Auditorio Belgrano, El Roxy Live, El Roxy Bar, Makena, Lucille, Espacio Live en La Plata y la Fiesta de la Cerveza y la Picada en Cañuelas. En la previa de su presentación en Juana de Arco, Nicolás Martínez, vocalista del proyecto, repasa la historia del tributo, el desafío de interpretar la obra de Miguel Abuelo y el vínculo con el público. La apertura de la velada estará a cargo de Neón Side, ensamble del Instituto Cultural de Cañuelas que interpretará un conjunto de canciones clásicas del pop de los años 80.

Entrevista a Nicolás Martínez

—¿Cómo surgió la idea de formar una banda tributo a Los Abuelos de la Nada?

—La idea surgió porque veníamos de una banda que era una precuela a 1000 Horas, en la que hacíamos un repertorio popurrí de distintas bandas de rock nacional, entre ellas Los Abuelos de la Nada. La verdad es que vimos que no había un tributo a Los Abuelos de la Nada; eso nos facilitaba un poco la labor de salir a buscar fechas, ya que teníamos el terreno completamente solo para nosotros. Obviamente, cuando entramos a investigar más de la banda nos dimos cuenta de que era una banda que necesitaba mucho laburo para poder reproducirla. Pero el primer detonante por el cual terminamos haciendo un tributo a Los Abuelos fue ese: primero, que ya había muchos temas que nos sentaban muy bien a cada uno de nosotros, como “Lunes por la madrugada”, “Así es el calor”, “Cosas mías” o “Costumbres argentinas”, y ya teníamos casi la mitad del repertorio actual bien ensayado.

—Interpretativamente, ¿qué implica abordar la figura y la lírica de Miguel Abuelo?

—Es todo un desafío por lo que fue y lo que aún sigue significando Miguel Abuelo, que es uno de los poetas más grandes del rock nacional. Fue un pionero, porque obviamente fueron, junto con Los Gatos, Tanguito y tantos otros artistas de los años 60, los pioneros. Implica una gran responsabilidad, porque intentamos hacer algo digno, sin faltar el respeto a la obra y tratando de ser lo más fieles posible al repertorio original, a las versiones de disco.

—¿Qué balance hacés de este recorrido y en qué escenarios han podido presentarse?

—En noviembre vamos a cumplir cinco años; arrancamos allá por noviembre del 2021 [sic], y el primer show también fue en Juana de Arco. Los escenarios por los que hemos pasado han sido, no sé, el Auditorio Belgrano, que fue un gran lugar en el cual estuvimos; la Fiesta de la Cerveza y la Picada acá en Cañuelas; hemos tocado en El Roxy Live, El Roxy Bar, Makena, Lucille, y venimos de tocar en Espacio Live en La Plata, entre otros escenarios de renombre.

—¿Hay una respuesta activa por parte del público para este repertorio?

—Sí, hay un público. Nos dimos cuenta con el paso del tiempo que, más que ver si hay o no hay, es salir a buscarlo, porque hay nostálgicos que vivieron a flor de piel esa época con la vuelta de la democracia; fueron momentos del país muy importantes y marcados a fuego. Hay gente que se emociona, que va, que nos acompaña y que anda por todas las fechas; gente que nos acompaña por ahí a cuatro o cinco fechas seguidas, toquemos donde toquemos.