Noche de Tango en Cañuelas.

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Los Tríos «La Glorieta» y «Tres Cuerdas» se presentan este jueves 15 de octubre para ofrecer veladas a puro compás y reafirmar la vigencia del patrimonio tanguero.

Este jueves 15 de octubre a las 21:00 hs, el espacio Juana de Arco (ubicado en Alem y Mitre, Cañuelas) abrirá sus puertas para recibir una propuesta musical imperdible encabezada por «La Glorieta» y «Tres Cuerdas». Por un lado, «La Glorieta», trío instrumental oriundo de Lobos y La Plata integrado por Agustín Bruno (guitarra), Ángel Bruno (bajo/contrabajo) y Gabriel Valerio (bandoneón), acercará su sonido cercano e identidad única a través del repertorio clásico. Por otro lado, los locales de «Tres Cuerdas Tango», conformados por Leo Mennitto (primera guitarra y arreglos), Javier Gorosito y Martín Aleandro (guitarras), desplegarán su estética tanguera inspirada en referentes de la talla de Roberto Grela y el Palermo Trío. Quienes deseen ser parte de esta velada pueden realizar sus reservas al teléfono 2226512981.

Más allá del encuentro festivo y gastronómico, citas como esta cobran un valor fundamental en la escena cultural bonaerense, ya que constituyen una trinchera viva para la preservación del tango en su estado más genuino. En tiempos donde las corrientes comerciales tienden a homogeneizar la música, mantener intacta la esencia del género —cuidando la riqueza tímbrica del bandoneón, el punteo preciso de las guitarras y el contrapunto del bajo— resulta vital para transmitir la identidad rioplatense a las nuevas generaciones.

Preservar las formas y el estilo particular del tango no significa congelarlo en el tiempo, sino interpretar su tradición con respeto, finura y conocimiento de causa. El trabajo minucioso de arreglos y la búsqueda de un sonido propio dentro de los cánones clásicos, tal como lo expresan «La Glorieta» y «Tres Cuerdas», garantiza que nuestro género bandera no pierda la fuerza de sus raíces ni la calidez que lo caracteriza desde sus orígenes.