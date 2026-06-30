Nueva jornada de Zoonosis: realizaron 46 castraciones gratuitas en el barrio Sarmiento.

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El equipo de Zoonosis del Municipio llevó adelante una nueva jornada de atención veterinaria gratuita en la Sociedad de Fomento del barrio Sarmiento, donde decenas de vecinos pudieron acceder a distintos servicios destinados al cuidado de sus mascotas.

Durante la jornada se realizaron un total de 46 castraciones, de las cuales 35 correspondieron a felinos y 11 a caninos. Además, el personal aplicó 20 vacunas antirrábicas y efectuó 10 desparasitaciones.

Estas acciones forman parte del programa de atención veterinaria que el Municipio desarrolla en distintos barrios del distrito con el objetivo de facilitar el acceso a servicios gratuitos, promover la tenencia responsable de perros y gatos y prevenir enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a la comunidad.

Desde el área de Zoonosis destacaron la importancia de la castración como una herramienta fundamental para el control de la población animal y remarcaron que las campañas continuarán recorriendo diferentes puntos del distrito para acercar estos servicios a más vecinos.