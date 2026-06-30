Nueva jornada de Zoonosis: realizaron 46 castraciones gratuitas en el barrio Sarmiento.
El equipo de Zoonosis del Municipio llevó adelante una nueva jornada de atención veterinaria gratuita en la Sociedad de Fomento del barrio Sarmiento, donde decenas de vecinos pudieron acceder a distintos servicios destinados al cuidado de sus mascotas.
Durante la jornada se realizaron un total de 46 castraciones, de las cuales 35 correspondieron a felinos y 11 a caninos. Además, el personal aplicó 20 vacunas antirrábicas y efectuó 10 desparasitaciones.
Estas acciones forman parte del programa de atención veterinaria que el Municipio desarrolla en distintos barrios del distrito con el objetivo de facilitar el acceso a servicios gratuitos, promover la tenencia responsable de perros y gatos y prevenir enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a la comunidad.
Desde el área de Zoonosis destacaron la importancia de la castración como una herramienta fundamental para el control de la población animal y remarcaron que las campañas continuarán recorriendo diferentes puntos del distrito para acercar estos servicios a más vecinos.