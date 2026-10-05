Nueva misión del Tren Solidario rumbo a San Juan y San Luis.

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La 63ª cruzada solidaria partirá el miércoles 14 de octubre desde la estación Haedo y recorrerá seis provincias. Vecinos de Cañuelas se sumarán a la iniciativa y ya se reciben alimentos, ropa, calzado, juguetes y útiles escolares en distintos puntos de la ciudad.

Por Oscar H.

El Tren Solidario se prepara para realizar su misión número 63, una nueva cruzada que tendrá como destinos principales distintas localidades de las provincias de San Juan y San Luis.

La formación partirá el miércoles 14 de octubre desde la estación Haedo y llevará donaciones a localidades como Albardón y Caucete, en San Juan, y Justo Daract y Cañada Honda, en San Luis, además de otros puntos ubicados a lo largo del recorrido.

En diálogo con CañuelasYa.com, Horacio León, integrante del Tren Solidario, explicó que esta iniciativa lleva 25 años de trabajo ininterrumpido.

“El miércoles 14 partimos hacia la provincia de San Juan con la cruzada número 63 del Tren Solidario. Este programa de responsabilidad social y empresarial de la revista Rieles se viene llevando adelante desde hace 25 años y tiene como finalidad promover el transporte ferroviario”, señaló.

León destacó que, además de fomentar el ferrocarril, uno de los principales objetivos de cada viaje es llevar ayuda a comunidades e instituciones que la necesitan.

En esta oportunidad existe una expectativa especial por la llegada a Albardón, localidad que, según explicó León, hace 57 años que no recibe un tren de pasajeros.

La organización viene trabajando desde hace meses para coordinar la distribución de las donaciones entre distintas instituciones, entre ellas asilos, comedores y merenderos.

“Cada vez que se viene un Tren Solidario demanda muchas horas de trabajo. El 14 de octubre vamos a partir desde la estación Haedo. En esta oportunidad no pasamos por Cañuelas porque vamos hacia el norte del país y vamos a atravesar seis provincias”, explicó León.

Además, adelantó que durante el recorrido también se dejarán donaciones en Caucete, Beazley y otras localidades intermedias.

Si bien la formación no pasará por Cañuelas, vecinos de nuestra ciudad se sumarán como pasajeros a esta nueva cruzada solidaria.

Cañuelas se suma con donaciones

En Cañuelas se habilitaron numerosos puntos para colaborar con la campaña. Se necesitan principalmente alimentos no perecederos, ropa y calzado en buen estado, ropa de cama, juguetes y útiles escolares.

Para coordinar la entrega de donaciones, los vecinos pueden comunicarse al (2226) 458370.

También pueden acercar sus colaboraciones a los siguientes comercios y entidades:

Pollolandia (Lara esquina Olavarría), fábrica de pastas La Nonna, supermercado Plaza, supermercado El Monolito, La Yunta almacén de ramos generales (Brandsen y Belgrano), panaderías La Princesa, Welcone y La Panadería, Cañuelas Celu, imprenta M y N, ferretería Vicente, Refrigeración Libertad, Electricidad Uruguay, El Galpón de Aye y dietética Nutri Natural.

Desde la organización remarcaron que cada aporte, por pequeño que sea, suma para poder llegar con ayuda a las instituciones y familias de las localidades que recibirá esta nueva misión.

Cómo comunicarse con Tren Solidario

Para conocer más sobre la iniciativa y seguir las novedades de la misión, Tren Solidario cuenta con presencia en X como @SolidarioTren, en Instagram como @TrenSolidario.ok y en Facebook como Amigos del Tren Solidario.

También se puede solicitar información a través del correo info@trensolidario.org o de su sitio oficial trensolidario.org.