Nuevo Hospital de Pequeños Animales de UCES: Cañuelas suma un centro veterinario de referencia regional.

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La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) inauguró en Cañuelas un nuevo Hospital de Pequeños Animales que funcionará como espacio de formación práctica para estudiantes de Veterinaria y, al mismo tiempo, brindará servicios gratuitos de atención e internación para mascotas de familias de la región.

El nuevo centro está ubicado en el campus universitario de Ruta 6, Km 90,600, donde ya funciona el área de Grandes Animales de la carrera de Veterinaria, y cuenta con quirófano, salas de diagnóstico por imágenes y equipamiento especializado tanto para pequeños como para grandes animales.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es su modalidad de Hospital-Escuela, ya que permitirá a los alumnos realizar prácticas profesionales en un entorno real, incorporando además tecnología de última generación. Entre las instalaciones se encuentran quirófanos con paneles vidriados y cámaras cenitales que transmiten cirugías en vivo hacia las aulas, además de laboratorios equipados con microscopios Leica.

Durante la inauguración también se firmó un convenio de cooperación entre la UCES y el Municipio de Cañuelas para desarrollar campañas de vacunación antirrábica, castraciones gratuitas, prevención de zoonosis y actividades de concientización sobre tenencia responsable de mascotas en distintos barrios del distrito.

El acuerdo prevé además relevamientos sanitarios y acciones conjuntas entre docentes, estudiantes, personal técnico de la universidad y el área de Zoonosis municipal, fortaleciendo el trabajo comunitario vinculado a la salud animal.

En el marco de la recorrida por las instalaciones, las autoridades observaron una cirugía abdominal de un equino realizada ante estudiantes de la carrera, como parte de las prácticas académicas que se desarrollarán en el nuevo espacio.

Durante el acto, el decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Hugo Scipioni, destacó la importancia estratégica del nuevo centro veterinario para toda la región y remarcó que los quirófanos especializados más cercanos se encuentran en ciudades como La Plata, Pilar o San Isidro. En ese sentido, sostuvo que el hospital posiciona a Cañuelas como un punto de referencia para la actividad veterinaria y la atención animal en el interior bonaerense.

Por su parte, la intendenta Marisa Fassi valoró el crecimiento educativo de la ciudad y el rol que viene desarrollando la universidad en el distrito. “La presencia de UCES en Cañuelas es parte fundamental de este camino que venimos construyendo para consolidarnos como ciudad universitaria. Hace muchos años que la universidad apostó por nuestra comunidad, formando profesionales, generando oportunidades y fortaleciendo un perfil educativo que hoy es orgullo de todos los cañuelenses”, expresó.

Además, agregó que “este nuevo hospital representa más educación, más salud animal y más compromiso con la comunidad”, resaltando el impacto que tendrá tanto en la formación académica como en los servicios gratuitos destinados a vecinos y vecinas de la región.