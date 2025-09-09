Obra Pública: al día siguiente de una arrasadora victoria electoral.

Compartir

De más está decir el porqué de tan contundente victoria en las urnas el pasado domingo 7 de septiembre, el pueblo respondió a su líder y en esa respuesta plasmó su apoyo a una gestión en constante movimiento.

Por Martín Aleandro

El lunes mismo, luego de los festejos por la aplastadora victoria en los comicios, un vecino de Cañuelas me envía una foto que habla por sí sola y me inspiró a escribir esta nota. Vieron que el decir popular no se equivoca y “una imagen vale más que mil palabras”. Varias máquinas y decenas de obreros trabajando en la calle Brasil y Ruta nacional N°3, preparando el terreno, nivelando para asfaltar. Las calles asfaltadas comunican y le hacen la vida más cómoda a los cientos de vecinos del barrio que transitan diariamente por ese lugar.

La Calle Brasil en Cañuelas es una vía de tierra que fue parte de una licitación pública en agosto de 2024 para su asfaltado, con el objetivo de generar una «L» asfaltada alrededor de los barrios La Casona. En agosto de 2024, la Municipalidad de Cañuelas llamó a licitación para asfaltar un tramo de 350 metros de la calle Brasil y el cruce de vías. Con le objetivo de crear un anillo asfáltico que beneficie a los barrios alrededor de La Casona y la salida a Ruta Nacional N°3 por donde circulan gran cantidad de vehículos.

La obra pública es fundamental para el desarrollo y el bienestar del municipio. Proporcionando infraestructura y servicios básicos, la obra pública mejora la calidad de vida de los ciudadanos, fomenta el desarrollo económico y mejora la seguridad y la competitividad del Distrito de Cañuelas. Es importante que los gobiernos municipales prioricen la obra pública y trabajen para proporcionar infraestructura y servicios que beneficien a la comunidad.

Me gustaría poner en relieve en este artículo la dinámica de trabajo de la gestión de Marisa Fassi como jefa Distrital. En boca de muchos políticos, y queda muy bien decirlo, pero mejor es hacerlo, está la frase de campaña: “a partir del lunes comenzaremos a trabajar…”. Al recibir la foto (sacada el lunes mismo cerca de las 8hs) no puede pensar en otra cosa y me senté frente a mi máquina a comunicar la noticia, porque circulan muchos análisis de LLA, y de Somos acerca de la victoria. La mirada del perdedor siempre es parcial y trata de justificar lo injustificable que es la decisión popular en los comicios. Sin embargo, la respuesta está en la foto: se festeja el domingo y el lunes a trabajar para mejorarle la vida a los ciudadanos cañuelenses.