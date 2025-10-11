Once años de amor a la palabra.

Compartir

Silencios y Voces cumple un nuevo aniversario y ratifica esa pasión inclaudicable por trasmitir cultura en cada taller. A modo de Café Literario los encuentros suceden en un clima entre mágico e intelectual. La palabra como estandarte, la pluma sobre el papel derrama su tinta, y la voz que es protagonista, en ella se refugia el alma de la poesía. Un año más y en cada encuentro sucede lo inevitable: la literatura vive y se contagia…

Por Martín Aleandro.

El café literario Silencios y Voces cumple once años y festeja como todos los años en su espacio habitual: La Biblioteca Popular Faustino Sarmiento, este sábado 11 de octubre a las 18hs. La entrada es libre y gratuita pero la salida no, la experiencia de acercarse y participar es trasformadora. Vivir la literatura nos permite imaginar, y cuando imaginamos ya nada es lo mismo, se abren oportunidades impensadas y el mundo que nos rodea pareciera cambiar para siempre.

Un poco de historia en las voces de sus protagonistas

Silencios y Voces está integrado por Claudia Colombo, Nicolás Cornador, Susana Frasseren, quienes charlaron con Cañuelas Ya y dejaron unas palabras contando la historia del proyecto cultural:

“Con vecinos del Pdo. de Cañuelas, Lobos, Las Heras, Marcos Paz, Monte Grande, San Miguel de Monte, La Matanza y Ciudad de Buenos Aires nos juntamos para contar lo que leemos, lo que escribimos, lo que nos gusta o disgusta. Silencio y Voces es amistad en Literatura, Música, Plástica, Performace Teatral, anecdotario sin fin de los cañuelenses. Pasan niños, jóvenes y adultos, cada vez más distendido, variada concurrencia, ideas diferentes. En fin: convivencia buena en el lugar ideal: la Biblioteca Sarmiento de Cañuelas. Se comparte mate, café, charla y en la mesa grande, el que desea pone un plato con budín, torta, galletas, etc. La Literatura es poesía y prosa, además es cuento. Un buen motivo para el encuentro…”

“En tantos años transcurridos con este Café Literario “Silencio y voces” se fue enriqueciendo la cultura con el amor de cada concurrente. Empezamos en el Restaurante “Don Corleone” en donde se comenzó a hacer conocido este espacio para mostrar arte con una recepción atenta de los que asistían. Luego, pasamos a estar en el Resto-bar Chaplín en donde se continuó con estas actividades, hasta que recalamos en la querida Biblioteca “Domingo Faustino Sarmiento” de Cañuelas. Pasamos también por otros lugares en los que nos hicieron sentir cómodos, como el Restaurante del Lawn Tennis, el Instituto Cultural Cañuelas y Bambú casa de té. Ahora en la Biblioteca estamos funcionando y generando la actividad con el entusiasmo que nos caracteriza”.

“Agradecemos la Declaración de Interés Cultural Municipal a la Intendenta Dra. Marisa Fassi y la Declaración de Interés legislativo, cultural y comunitario del Honorable Concejo Deliberante”.

“Sin más, y con un gran saludo a la comunidad, nos volvemos a encontrar este sábado en el lugar de siempre, la Biblioteca, con los brazos abiertos a quien quiera participar de este festejo por once años de tanto amor. Los saludamos los organizadores del Café Literario “Silencio y voces”.