Osvaldo Contreras Iriarte: un poeta en su tinta

Cañuelas es cuna de prodigiosos escritores y escritoras que han dejado su inevitable huella en nuestra sociedad. Osvaldo Contreras es seleccionado para recibir La Orden del Buzón, prestigiosa distinción que ha sido otorgada a artistas de la talla de Nelly Omar, Caloi, Horacio Ferrer, entre otros. Este 10 de julio en el teatro Cátulo Tango (CABA) de la calle T.M. de Anchorena 647, a las 19hs se le entregará dicha distinción convirtiéndolo en el primer ciudadano cañuelense en obtener este premio.

Por Martín Aleandro

Osvaldo Contreras Iriarte tiene un largo camino recorrido en las Letras y en la Música. Integrante de la Sociedad Argentina de Escritores y amigo de Armando Tejada Gómez, quien marcará para siempre su impronta literaria y musical. Desde los años setenta que transita el ámbito de la cultura dejando su estética mirada de mundo plasmada en sus libros.

Contreras es autor de “Tiempo poético” (1984), “La llave de mis cuentos” (2018), “El inquilino” (2021), “De la aka a la aka” (2022), y en antologías ha publicado “Las mil y una noches peronistas”, “La boina blanca”, y “Un grato nombre”. Este es el camino en el mundo literario, su difusión de la Cultura Nacional no es menor y por tal motivo es seleccionado para recibir el premio.

Cara a cara con Cañuelas Ya Osvaldo nos dice lo siguiente: “…es una distinción por la trayectoria, por todo, por todo mi aporte a la Cultura Nacional. Es un lindo reconocimiento que no me lo esperaba, la verdad es que uno a veces hace cosas sin pensar que están siendo leídas o valoradas en otros ámbitos, por eso la sorpresa de la invitación y el reconocimiento. Este premio se lo dieron a grosos, la verdad que todavía no caigo de la higuera, se lo dieron a Nelly Omar, a Ferrer, a Guarany, a Amadeo Carrizo, a Néstor Fabián, entre otros. Este premio lo recibieron personas, artistas que yo valoro muchísimo”.

Entre mate y mate continúa: “La dirección de esta agrupación se enteró de mis trabajos, vinieron hasta acá, me sacaron fotos en el buzón de Cañuelas, me trataron muy bien. Estoy realmente feliz y conmovido por todo esto que me está sucediendo, porque como te dije antes, realmente no lo esperaba en absoluto, me sorprendió totalmente y eso es muy gratificante. Tenía razón un amigo, que una vez charlando sobre literatura le preguntaba ¿para quién escribo?, y él me responde: ‘vos seguí en este camino de la escritura que a la larga o a la corta deja huellas, aunque sea vas a ser un ejemplo de familia, te van a recordar tus nietos como el abuelo que escribía libros’. Con este premio parece que trascendí las vallas de la familia y mis libros fueron tenidos en cuenta. Por todo esto soy muy afortunado y me siento feliz”.