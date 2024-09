PARA EL 1° DE DICIEMBRE: RURAL BIKE EN UDAONDO.

Compartir

La localidad de Gobernador Udaondo será el epicentro de una importante competencia de Rural Bike el próximo 1ro de diciembre, organizado por Gastón Brotzman y con el apoyo del Gobierno Municipal.

De esta manera vuelve a nuestro distrito un deporte que supo ser masivo y con carreras por distintos puntos de la región, que en el último tiempo mermó mucho por los avatares económicos que vive nuestro País. También tuvo como principal organizador a «Panchito» Rodríguez con carreras a lo largo de varios años, dejando ahora la posta en el «pato» Brotzman. Para conocer mas de esta competencia desde cañuelasya.com dialogamos con Gastón Brotzman quien nos comentó lo siguiente.

Por: Oscar Heredia.

¿Que estás organizando?

Con un grupo de amigos estamos organizando una carrera en Udaondo el 1ro de diciembre, con todas las categorías de Rural Bike. En todas las categorías, hasta los Tamden adaptado (personas con discapacidad) y los mas pequeños.

¿El circuito cual es?

El circuito es de 31km, es el que nos venimos por el 74, luego cruzamos por el 72 por el almacén El Potro y tras eso volvemos a Udaondo. Es una vuelta sola para los Promocionales y dos vueltas para los Elite.

¿Cómo se gestó esta carrera?

La cara visible de la carrera soy yo. Tenemos un equipo de trabajo que se llama Pro MD Events y debutaremos en Udaondo. Obviamente con el permiso de la intendenta Marisa Fassi. Ya me reuní con la gente de Udaondo y el Director de Deportes (Monod) para dar las indicaciones de lo que vamos a hacer.

¿Te lanzas como organizador? Si. Me la juego. Igualmente estoy haciendo carreras en La Porteña con Juan Falco que hace carreras en Lobos. Pero como acá en Cañuelas no se hacían carreras… nada, dije vamos a hacer en Cañuelas. Una persona amiga que es de Capital y tiene mucha llegada a las grandes bicicleterias y de los Team (equipos), y los invita a todos. Tengo mucha experiencia y sé que puedo hacerlo.

¿Esta sería una primera edición?

Arrancamos con esta carrera, si nos sale todo bien el año que viene hacemos campeonato (3 ó 4 fechas) en el mismo lugar.

¿Las carreras han mermado mucho por la cricis económica?

Sí. Si. Con el otro muchacho fuimos hasta Pedernales a hacer carreras. La cantidad de ciclistas bajó, esto es porque hay poco poder adquisitivo para hacer este deporte, que no es barato, pero que pasa… cuando hay un evento importante, de alta gama como el que pretendemos hacer, la gente participa. Por eso nosotros nos anticipamos tanto en publicitarla. Está puesta en los mejores portales de ciclismo, para que sea LA CARRERA. Apuntamos para que vengan 700 ciclistas y para ello habrá 120 puntos de inscripción. Pronto daremos a conocer el costo de la inscripción.

LAS CATEGORÍAS

# Promo cab. (de 16 a 29)

# Promo cab. A (de 30 a 39)

# Promo cab. B 1 (de 40 a 44)

# Promo cab. B 2 (de 45 a 49)

# Promo cab. C (de 50 a 59)

# Promo cab. D (de 60 a 69)

# Promo dama. (de 16 a 29)

# Promo dama. A (de 30 a 39)

# Promo dama. B (de 40 a 49)

# Promo dama C (de 50 en adelante)

#Tanden libres.

60 kilómetros 2 vueltas.

# Juveniles cab. (a 18 años)

# Sub 23 cab.

# Élite cab. (a 29 años)

# Máster cab. A1 (de 30 a 34)

# Máster cab. A2 (de 35 a 39)

# Máster cab. B1 (de 40 a 44)

# Máster cab. B2 (de 45 a 49)

# Máster cab. C1 (de 50 a 54)

# Máster cab. C2 (de 55 a 59)

# Máster cab. E (más de 60)

# Duplas cab.

# Duplas mixtas.

# Duplas damas.

# Gravel cab.

# Gravel damas.

# Élite damas (a 29 años)

# Máster damas. A1 (de 30 a 34)

# Máster damas. A2 (de 35 a 39)

# Máster damas. B1 (de 40 a 44)

# Máster damas. B2 (de 45 a 49)

# Máster damas. C1 (de 50 a 54)

# Máster damas. C2 (de 55 a 59)

# Máster damas. D (a más de 60)