Patricia Bullrich nuevamente  en Cañuelas para apoyar la candidatura de Carlos Álvarez.

Patricia Bullrich, disertó en Cañuelas juntó a dos de sus candidatos a gobernador bonaerense, el senador provincial Joaquín de La Torre y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

La candidata a presidenta de la Nación fue recibida por Carlos Álvarez y Natalía Blasco (mismo Sector), además acompañaron “Polo” Pérez Armari, Eduardo Recalt, el Chino Farias, Alejandro Dominguez entre otros sectores partidarios, dentro de Juntos por el Cambio en el plano local.

Bullrich recorrió el centro de la ciudad, dialogó con comerciantes y vecinos y finalizó con un acto en la Plaza San Martín.

“Para mí es muy importante venir a Cañuelas, acompañar a Carlos, que es nuestro candidato a intendente», aseguró Patricia Bullrich en declaraciones con medios locales una vez finalizada la actividad.

Además, la ex ministra de Seguridad nacional cuestionó la decisión adoptada por el Jefe Porteño. “Me parece que nosotros como Juntos por el Cambio nos hemos pronunciado en contra del cambio de las reglas electorales en años electorales. Si decimos que está mal para los demás, también está mal para nosotros”.

Fiel a su línea discursiva, Bullrich prometió que “la Argentina va a volver al orden. ¿A ustedes les parece que cada ciudadano tenga que poner rejas en su casa?; ¿qué cada chico tiene que ir acompañado al colegio y no puede andar en bicicleta?”.

“Vamos a trabajar para terminar con la inflación. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer. Vamos a poner en equilibrio el país. No podemos tener una Estado más grande que la cantidad de privados que hay. Si tenemos menos privados y más Estado lo único que tenemos es impresión de moneda que cada vez vale menos y eso genera inflación”, agregó sobre la inflación.

Por su parte, Alvarez se mostró motivado con el proyecto presidencial de Bullrich. “Me motiva que hay un proyecto que quiere cambiar el país de raíz, y es el proyecto que lidera Patricia Bullrich”, aseguró y habló de su candidatura: «Es un momento adecuado que tenemos para cambiar Cañuelas también”.

“A los cañuelenses nos da la sensación de que el municipio no sabe qué hacer con la inseguridad y no nos sorprende porque en el kirchnerismo vemos que no saben qué hacer con la inseguridad en Cañuelas, en la provincia y en el país”, concluyó el precandidato a intendente.