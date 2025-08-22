Compartir

Este sábado 23 de agosto se realizará la Peña Infantil “La Brujulita”, el en la Soc. de Fomento 1º de Mayo, a las 18 hs. Está todo preparado que nuestras infancias disfruten de un encuentro festivo donde ellos son los verdaderos protagonistas.

Por Martín Aleandro

No es necesario recalcar que toda experiencia vivida en nuestra niñez nos marca para toda la vida. La infancia es un tiempo de aprendizaje, un tiempo donde todo se está descubriendo. La música y la danza presentan un espectáculo festivo, lleno de color y movimiento, y lo que es más importante: felicidad. Por tal motivo, como adultos somos responsables de inculcar en nuestros hijos ese amor incondicional por el arte, y más aún cuando este se realiza de forma colectiva y social. Somos seres sociales y funcionamos en conjunto, individualmente no sobrevivimos a la experiencia de la vida.

“La Brujulita” consiste en un espectáculo enfocado especialmente en un público infantil y juvenil, teniendo como objetivo transmitir a los niños y jóvenes de entre 5 y 17 años, la gran riqueza de sus raíces promovida por ellos mismos arriba de un escenario y con público de todas las edades.

La convocatoria de esta tuvo mucha repercusión en Cañuelas y alrededores, a tal punto que ya tenemos pensada una próxima “Brujulita” para darle el espacio a los artistas que en esta oportunidad no pueden participar este sábado. En este caso lo recaudado en la cantina será destinado a la Soc. de Fomento 1 de Mayo, espacio social d suma importancia en el barrio, institución intermedia que trabajando en conjunto con el municipio ayuda a fortalecer el entramado social tan afectado en tiempos de neoliberalismo cruel.

La lista de artistas es numerosa, y por una cuestión de derechos no vamos a nombrarlos por su condición de menores. Desde Cañuelas Ya respetamos estas cuestiones de orden legal.