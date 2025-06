Personas discapacitadas en crisis profunda.

Compartir

Por: O. Heredia @oscarhh10

Cañuelas no escapa a la profunda crisis que viven las personas con discapacidad en el resto del País.

Esto debido a la falta de actualización salarial y aportes al sector a nivel nacional, entre esos se encuentra el Centro de Día de Fundación IPNA que funciona desde hace 15 años en Alejandro Petion, entidad que alberga a 90 personas y otro tanto de trabajadores directos e indirectos. Cabe mencionar que dada esta crisis terminal del sector es que este miércoles se unirán a la marcha de los jubilados al Congreso Nacional dado que en dicha jornada se tratará el Proyecto de Ley de Emergencia de Discapacidad, con la amenaza latente de que sea vetada por el Gobierno de Milei. Por este motivo desde cañuelasya.com tomamos contacto con Alex Goldman, presidente de IPNA, quien expresó «las personas que resiven las prestaciones en discapacidad, puede ser un centro terapeutico, centro de día o escuela especial, profesionales independientes, transporte, todo eso está cubierto por la ley 24901 que establece un nomenclador en el cual el Estado hace un estudio de cuanto tiene que salir cada prestación y establece cuanto cobra cada ítem de lo que ya mencioné». Asimismo agregó «hoy estamos en un momento de crisis terminal ya que este nomenclador, hace casi un año que el aumento es CERO y estamos en una situación que los costos son mayores que los ingresos». Cabe destacar que dialogando con otros profesionales del sector de discapacidad es que la situación actual es totalmente extraordinaria dado que no se recuerda otro situación tan extrema como la que se vive. No es casual tampoco la situación del Hospital Garraham o la lucha que vienen dando nuestros queridos jubilados por la falta de medidas concretas favorables del Estado Nacional. Con respecto a la falta de actualización económica y recursos por parte del Gobierno Nacional, Goldman indicó «las instituciones no pueden cobrar un extra por fuera, incluso muchas familias de personas con discapacidad tampoco está en condiciones de hacerlo dadp que son prestaciones que son costosas, por ello la prestación debe ser completa e integral garantizada».

MOVILIZACIONES

La última semana se realizaron distintas marchas y movilizaciones en distintos puntos de nuestro País reclamando una mejora para el sector de discapacidad, justamente Fundación IPNA es parte del Concejo Argentino para la Inclución de Personas con Discapacidad quienes este miércoles estarán en Plaza Congreso pidiendo y esperando por la declaración de una Ley de Emergencia para el sector de discapacidad. En este último tiempo se han enviado notas al gobierno nacional para ser recibidos pero directamente no han tenido ninguna respuesta, no son escuchados. En este sentido Goldman comentó «es una situación muy dura, muy triste, todos los familiares de las personas con discapacidad y todo el colectivo tiene una gran preocupación sobre su futuro y le pedimos al gobierno nacional que preste atención a este preocupación que no es juego». Para colaborar con fundación IPNA lo pueden hacer al alias ipna.solidario.mp