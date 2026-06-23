Piñón Fijo llega a Cañuelas con su gira de Vacaciones de Invierno 2026.

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Música, humor y emoción para disfrutar en familia.

El reconocido artista infantil Piñón Fijo llegará a Cañuelas el próximo viernes 24 de julio en el marco de su gira nacional «Vacaciones de Invierno 2026». La presentación se realizará en el Teatro Cañuelas y promete una propuesta pensada para disfrutar en familia.

Con una trayectoria de 37 años dedicada al entretenimiento infantil, Piñón Fijo continúa siendo uno de los referentes más importantes para varias generaciones de niños y adultos. Su espectáculo combina música, humor, juegos y valores, manteniendo vigente una propuesta que ha sabido trascender el paso del tiempo.

Durante esta nueva gira, el artista recorrerá distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires con un show renovado que incluirá sus canciones más emblemáticas, nuevas sorpresas y momentos de participación del público.

La propuesta invita a compartir una experiencia en familia, donde chicos, padres y abuelos podrán cantar, bailar y emocionarse junto a clásicos que forman parte de la historia de la música infantil argentina.

La función en Cañuelas será una de las actividades destacadas de las vacaciones de invierno y ofrecerá una oportunidad para reencontrarse con uno de los personajes más queridos por el público infantil.