Polo: Cañuelas volvió a mostrarse al mundo con una nueva edición de la Copa Municipalidad.
La final de la Copa Municipalidad de Cañuelas se disputó el pasado domingo en las instalaciones de La Dolfina Polo Club, en una jornada que reunió a figuras internacionales del polo, autoridades locales y un importante marco de público. La intendenta Marisa Fassi encabezó la ceremonia de premiación del certamen, que volvió a posicionar al distrito como uno de los grandes escenarios del polo mundial.
Durante el encuentro decisivo, el equipo de La Dolfina Colibrí superó a La Picaza y se quedó con el título en un partido de gran nivel competitivo.
El torneo contó con la presencia de destacados jugadores internacionales, entre ellos Adolfo Cambiaso y Poroto Cambiaso, además de los hermanos Bartolomé Castagnola y Camilo Castagnola, integrantes de La Natividad–La Dolfina.
Además, Mia Cambiaso fue reconocida como la mejor jugadora de la final gracias a su destacada actuación.
La jornada comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Belén Ricardo Casaza, integrante de la Escuela de Música Popular.
Acompañaron a la intendenta durante la entrega de premios el vicepresidente por Argentina del Parlasur, Gustavo Arrieta; el secretario de Gobierno, Mauricio Petre; el secretario de Deportes, Horacio Endara; el secretario de Producción, Juan Ángel Cruz; y la concejala Valeria Ríos.
Durante la premiación, Fassi destacó la importancia del torneo para el desarrollo local y la proyección internacional de Cañuelas. “Esta actividad no solo reafirma el lugar que ocupa Cañuelas en el mundo del polo, sino que además genera empleo, impulsa la economía local y fortalece el desarrollo turístico”, expresó.
El encuentro fue transmitido a nivel internacional por The Polo Channel, ampliando la visibilidad del polo cañuelense en distintos países.