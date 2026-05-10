Polo: Cañuelas volvió a mostrarse al mundo con una nueva edición de la Copa Municipalidad.

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La final de la Copa Municipalidad de Cañuelas se disputó el pasado domingo en las instalaciones de La Dolfina Polo Club, en una jornada que reunió a figuras internacionales del polo, autoridades locales y un importante marco de público. La intendenta Marisa Fassi encabezó la ceremonia de premiación del certamen, que volvió a posicionar al distrito como uno de los grandes escenarios del polo mundial.

Durante el encuentro decisivo, el equipo de La Dolfina Colibrí superó a La Picaza y se quedó con el título en un partido de gran nivel competitivo.

El torneo contó con la presencia de destacados jugadores internacionales, entre ellos Adolfo Cambiaso y Poroto Cambiaso, además de los hermanos Bartolomé Castagnola y Camilo Castagnola, integrantes de La Natividad–La Dolfina.

Además, Mia Cambiaso fue reconocida como la mejor jugadora de la final gracias a su destacada actuación.

La jornada comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Belén Ricardo Casaza, integrante de la Escuela de Música Popular.

Acompañaron a la intendenta durante la entrega de premios el vicepresidente por Argentina del Parlasur, Gustavo Arrieta; el secretario de Gobierno, Mauricio Petre; el secretario de Deportes, Horacio Endara; el secretario de Producción, Juan Ángel Cruz; y la concejala Valeria Ríos.

Durante la premiación, Fassi destacó la importancia del torneo para el desarrollo local y la proyección internacional de Cañuelas. “Esta actividad no solo reafirma el lugar que ocupa Cañuelas en el mundo del polo, sino que además genera empleo, impulsa la economía local y fortalece el desarrollo turístico”, expresó.

El encuentro fue transmitido a nivel internacional por The Polo Channel, ampliando la visibilidad del polo cañuelense en distintos países.