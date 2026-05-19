Preocupación en el Concejo Deliberante por la situación de los afiliados de PAMI en Cañuelas.

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El Honorable Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una resolución impulsada por Fuerza Patria para expresar preocupación por las prestaciones del PAMI. Durante el debate se expusieron reclamos vinculados a medicamentos, tratamientos y cobertura para jubilados y pensionados.

El debate sobre el funcionamiento y las prestaciones del PAMI generó un cruce político en el Honorable Concejo Deliberante de Cañuelas, donde el bloque Fuerza Patria impulsó un proyecto de resolución expresando “profunda preocupación” por distintos reclamos vinculados a la cobertura médica, el acceso a medicamentos y las demoras en tratamientos e insumos para jubilados y pensionados.

La iniciativa fue presentada durante la III Sesión Ordinaria y generó un intenso intercambio entre los distintos bloques del Concejo Deliberante. Durante el debate, algunos concejales plantearon la situación histórica del organismo y distintas miradas sobre el funcionamiento del PAMI. Finalmente, tras casi media hora de intercambio, el expediente fue aprobado por unanimidad. La encargada de abrir la discusión fue la concejala Valeria Ríos, de Fuerza Patria, quien sostuvo que “el silencio ante la situación que atraviesa el PAMI es complicidad” y denunció que el ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei está dejando a miles de adultos mayores “en el desamparo”.

“No estamos discutiendo una fría planilla de Excel. Estamos hablando de la vida, de la dignidad y del desamparo de miles de vecinos de nuestra ciudad”, afirmó la edil, que además relató testimonios de jubilados locales que deben elegir qué medicamentos comprar porque no les alcanza el dinero.

“Una señora había dejado de tomar la medicación para los mareos y para la artrosis porque no le alcanza la plata”, contó Ríos. También describió casos de adultos mayores que reducen dosis o abandonan tratamientos cardíacos y oncológicos ante el aumento de los medicamentos y la pérdida de cobertura.

El debate tuvo además un momento de máxima tensión cuando desde el público intervino, visiblemente ofuscada, la titular local del PAMI, Carolina Torrilla, lo que obligó al presidente del cuerpo a llamarla al silencio y pedir orden en la sala.

La defensa libertaria estuvo encabezada por el concejal Marcelo Bernasconi, quien intentó desviar el foco hacia las distintas etapas históricas del organismo y responsabilizó a gobiernos anteriores por el deterioro del sistema.

“PAMI siempre fue un fiasco, fue un desastre”, sostuvo el edil, que repasó las privatizaciones de los años 90, las gerenciadoras y las demoras históricas en pagos a clínicas y profesionales.

Sin embargo, el argumento quedó rápidamente neutralizado por las intervenciones posteriores del oficialismo. La concejala Marga Puentes reivindicó la gestión de Luana Volnovich al frente del organismo entre 2019 y 2023 y recordó la implementación del vademécum gratuito.

“Nueve de cada diez personas accedían al menos a un medicamento sin costo”, afirmó, al tiempo que denunció que hoy “los abuelos tienen que elegir entre vivir o morir”.

En la misma línea, el concejal Fernando Abdo recordó un acto realizado en 2021 junto a jubilados en Cañuelas y aseguró que durante aquella etapa “nadie iba a pedir medicamentos”, sino que los afiliados reclamaban más programas turísticos y recreativos.

“Los abuelos pedían que se intensificaran los planes de viajes del PAMI”, señaló.

El oficialismo también rechazó los intentos opositores de incorporar la situación de IOMA al debate. “Ahora estamos tratando PAMI. Hagan un proyecto de IOMA y seguramente lo vamos a acompañar también”, respondió Sandra Cardoso, quien además advirtió que el gasto de bolsillo en medicamentos para jubilados aumentó un 382% desde diciembre de 2023.

“Los jubilados están eligiendo comer o comprar la medicación”, remarcó.

Finalmente, luego de que el oficialismo impusiera la moción para cerrar el debate y pasar a la votación, el proyecto fue aprobado por unanimidad, incluso con el acompañamiento del sector libertario que había intentado resistir el planteo inicial.