Primavera en Museo Campo

Compartir

Este domingo 21 se celebrara el Día de la primavera y del Artista Plástico y en Museo Campo, ubicado en Ruta 6 km 95 se prepara una gran jornada bajo el nombre «Florece Museocampo».

Por: @oscarhh10

En dicha jornada se presentará la obra El Chaparral de Martín Di Girolamo, la muestra Un Universo Expandido sobre El Eternauta de Oesterheld y Solano López y la experiencia virtual del mundo de Stoppani.

Desde cañuelasya.com dialogamos con Christopher Fasioli coordinador de Museo y al ser consultado sobre qué se avecina, indicó «en este momento estamos organizando una apertura para el Día de la Primavera, este domingo 21 de setiembre, pero nuestra labor de construcción en Museo Campo Cañuelas es permanente». Asimismo agregó «antes de fin de año estaremos inaugurando tres nuevas esculturas de gran porte, además durante el mes de octubre se pondrá en funcionamiento dentro del predio un nuevo centro de convenciones y eventos con capacidad para 500 personas».

Al ser consultado sobre qué características tiene Museocampo, Fasioli expresó «es un espacio que alberga arte, naturaleza y paisajismo, las caminatas por el circuito permiten recorrer más de 20 esculturas al aire libre, en nuestro salón de exposiciones exhibimos obras de nuestra colección de arte moderno y contemporáneo argentino, alguna internacional y un gran acervo de ilustraciones gráficas originales y publicaciones argentinas, abarcando desde el siglo 19 hasta la actualidad».

De cara al futuro del Museo, Christopher comentó «estamos recién comenzando, son nuestros primeros pasos, las primeras aperturas han sido eventos destinados a la difusión del Museo dentro del mundo del arte, medios de comunicación y otros actores culturales como ilustradores, docentes o gestores, recientemente comenzamos a abrir nuestras puertas a toda la comunidad, anhelamos convertirnos en un espacio de referencia para Cañuelas, ciudades vecinas y público en general». En este sentido cabe mencionar que distintos colegios del distrito ya han visitado el Museo y proyectan potenciar el programa educativo en 2026.

Por último Christopher comentó «estamos en una etapa Intermedia en la que después de tres años y medio de intenso trabajo comenzamos a abrir nuestras puertas con mayor periodicidad, desde el punto de vista artístico seguiremos creciendo para consolidarnos como un lugar único donde se pueda disfrutar del arte contemporáneo en un entorno natural».