Quimereando lleva el folclore argentino a España y Portugal en su primera gira internacional.

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La agrupación folclórica femenina de Cañuelas recorre distintas ciudades europeas con una propuesta que combina música, identidad y encuentro con nuevos públicos.

Por Martín Aleandro

La agrupación folclórica femenina Quimereando atraviesa un momento histórico al concretar su primera gira internacional por Europa. Desde su partida de Argentina el pasado 30 de junio con destino a Madrid, el grupo viene presentándose en distintas ciudades de España y Portugal, llevando el folclore argentino a nuevos escenarios y compartiendo su música con públicos de diferentes culturas.

El quinteto está integrado por Mariana Berhulet, Yamila De La Vega, Irene Brittes, Vanesa Viola y Antonela Villalba, quien además cumple un rol clave en la producción audiovisual y tecnológica del proyecto.

Durante el recorrido, Quimereando ya pasó por Madrid, Barcelona, Zaragoza, Oviedo y Lisboa, participando en espacios culturales, ferias y escenarios al aire libre donde su propuesta fue recibida con entusiasmo tanto por el público local como por argentinos y latinoamericanos residentes en Europa.

Sobre la experiencia, Vanesa Viola destacó el afecto recibido durante la gira y el vínculo generado con quienes asistieron a las presentaciones.

«Fuimos escuchando la repercusión de los españoles, que abrazaban lo que ofrecemos con mucho agrado y disfrute, sumándose a nuestro espíritu festivo. Nos cruzamos con muchos argentinos y latinos también en el trayecto. En este viaje cultivamos el amor y el cariño que hemos sabido construir entre nosotras».

Además del crecimiento artístico que representa esta experiencia, la gira abre nuevas posibilidades para que el grupo continúe proyectándose en el circuito internacional. La buena recepción obtenida en escenarios como La Terraza Experimental de Zaragoza, junto a las presentaciones en centros culturales y eventos populares, demuestra el interés que despierta el folclore argentino cuando se presenta con una propuesta fresca, profesional y auténtica.

Más allá de los conciertos, la gira también funciona como un intercambio cultural que fortalece los lazos entre distintas comunidades a través de la música, reafirmando el valor del folclore como una expresión capaz de trascender fronteras.

Quienes deseen conocer el trabajo de Quimereando pueden encontrar parte de su repertorio y sus interpretaciones en las plataformas digitales del grupo, donde queda reflejada la identidad artística que hoy representa a Cañuelas en distintos escenarios de Europa.