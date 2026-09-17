Raly Barrionuevo en Cañuelas.

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El emblemático cantautor se presentará el próximo sábado 19 de septiembre a las 21:00 en el Cine Teatro Cañuelas de la calle Lara 824, en el marco del recorrido nacional de su nuevo trabajo discográfico El camino de Solgo.

Por Martín Aleandro

La llegada de un artista de la envergadura y coherencia de Raly Barrionuevo a la ciudad constituye un hito cultural de enorme relevancia para la comunidad. En tiempos de inmediatez y consumos vertiginosos, recibir a un referente indiscutido de la canción contemporánea —que ha sabido construir un puente indestructible entre las raíces del folclore y la poesía de la tierra— no solo jerarquiza la cartelera del Cine Teatro Cañuelas, sino que ofrece al público local la oportunidad de reencontrarse con el arte en su estado más puro y auténtico.

Esta presentación en suelo cañuelense permitirá disfrutar en vivo de El camino de Solgo, una obra aclamada por la crítica como una de las más luminosas, despojadas y maduras de toda su carrera. Con este disco de composiciones inéditas, fruto de un dedicado proceso de búsqueda interna y paciencia artesanal, Barrionuevo reafirma su compromiso con la música con sentido y la defensa de la creación desinteresada. Su visita promete transformar la noche en un refugio de emoción colectiva y en un verdadero espacio de encuentro despojado y esencial entre el músico y nuestra gente.