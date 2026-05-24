Reactivaron la obra de la Ruta 205 y ya comenzaron los primeros trabajos en Alejandro Petión.

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Después de varios meses de paralización, comenzaron nuevamente los trabajos sobre la Ruta 205 en el tramo que conecta Ezeiza con Cañuelas, una obra considerada fundamental para mejorar la circulación, la seguridad vial y la conectividad en uno de los accesos más transitados de la región.

Las primeras tareas se desarrollan en la localidad de Alejandro Petión, donde ya pueden verse movimientos de suelo, maquinaria vial y el inicio de la construcción de una nueva colectora que formará parte del proyecto integral de repavimentación y ensanche del corredor.

La intervención abarcará aproximadamente 25 kilómetros y contempla no solamente la renovación de la calzada principal, sino también una serie de mejoras complementarias orientadas a optimizar el tránsito y reducir riesgos de accidentes. Entre ellas se encuentran nuevas colectoras, reconstrucción de puentes, iluminación, señalización, semáforos, dársenas para colectivos y refugios para pasajeros.

En algunos sectores específicos, especialmente en las inmediaciones de establecimientos educativos y zonas de carga y descarga comercial, se ejecutará pavimento de hormigón para soportar una mayor exigencia de tránsito pesado y circulación permanente.

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, destacó el reinicio de la obra y señaló que se trata de una mejora “muy importante para todos los vecinos y vecinas que transitan este corredor cada día”, remarcando además el acompañamiento del gobernador Axel Kicillof para reactivar el proyecto.

Desde el área técnica también informaron que habrá modificaciones en la circulación mientras avancen las tareas. Algunos cruces y conexiones de tierra con la Ruta 205 serán cerrados por cuestiones de seguridad vial y reorganización del tránsito, quedando únicamente habilitados los accesos aprobados por Vialidad.

Según el cronograma previsto, esta primera etapa demandará cerca de tres meses de trabajo, siempre sujeto a las condiciones climáticas. Una vez finalizada la construcción de la colectora en Petión, las obras continuarán sobre distintos sectores de la traza principal de la Ruta 205.