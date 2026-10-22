Realizaron con éxito la primera cirugía cardiovascular pediátrica en el Hospital Cuenca Alta.

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Una beba de 20 meses fue intervenida quirúrgicamente de una cardiopatía congénita en el HCANK, en un procedimiento que marca un hito histórico para la capacidad prestacional del centro de salud regional.

La intervención quirúrgica realizada a la paciente, diagnosticada con ductus arterioso persistente (DAP), reviste una importancia crucial para su salud y bienestar. El cuadro, detectado inicialmente por el neonatólogo Álvaro Zamo y confirmado por el cardiólogo pediátrico Federico Díaz, provocaba un exceso de flujo sanguíneo hacia los pulmones y una sobrecarga en las cavidades izquierdas del corazón debido a un conducto fetal que no se había cerrado. Mediante una toracotomía posterolateral izquierda a cargo de los especialistas Ramiro Goldman y Jorge Troncoso, se logró corregir la malformación a tiempo, previniendo dificultades en la alimentación, retrasos en la ganancia de peso, fatiga, cuadros respiratorios recurrentes y secuelas severas como la hipertensión pulmonar.

Asimismo, la operación destaca la enorme importancia del Hospital Cuenca Alta ‘Néstor Kirchner’ (HCANK) en Cañuelas, al concretar con éxito la primera cirugía cardiovascular pediátrica en toda la historia del establecimiento. Este procedimiento marca un nuevo y trascendental hito en la capacidad prestacional del centro de salud regional, demostrando su capacidad para dar respuesta a intervenciones de alta complejidad.

El éxito de la intervención trajo un gran alivio al entorno familiar, evidenciando el valor humano y profesional de la institución. Lautaro, el papá de la beba intervenida, expresó que, a pesar de los miedos previos a la operación, la confianza brindada por el equipo de profesionales del hospital fue increíble y, gracias a Dios, la intervención resultó todo un éxito.