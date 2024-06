Recorrió el País en bicicleta: «Pocho» Meji hizo una re-presentacion de su libro.

Compartir

El salón de la biblioteca «Domingo Faustino Sarmiento» fue el lugar elegido para una nueva presentación (tras ser editado en 2019) del libro «Crónicas de un aventurero» del cañuelense Jorge Meji. En el cual narra algunas de sus vivencias tras recorrer las 23 provincias de nuestro País, totalmente en bicicleta y en soledad. En una mañana fría y con un café de por medio «pocho» recibió a cañuelasya.com para hablar de esta nueva presentación y esto nos expresó.

Por: Oscar Heredia

¿Hiciste una re-presentacion de tu último libro?

Si, fue una re-presentacion porque el libro ya lo había presentado en 2019. Recibí un llamado de Juan Manuel Rizzi (pte de la biblioteca) dónde me pedía si podía darle una mano a una vecina del barrio Libertad, Daniela Cepeda, para su último tramo de estudios en Bibliotecología (una carrera terciaria) que le exigía una presentación de un libro.

¿Fue darle la mano a una vecina y a la vez refrescar tu libro?

Tal cual. Volver a recordar esas cosas que tuvimos … Creo que casi me hechan de la biblioteca porque seguía hablando. Y me seguían preguntando y seguía hablando. Volver a recordar todo de mis travesías, ahora un poco retirado de todo eso, pero bueno…muy lindo todo.

¿Extrañas todo eso, viajar en bici?

Y si, si que se extraña. Pero bueno como siempre digo los años pasan y pasan para todos. Los músculos no son los mismos, son viajes largos largos que hoy no los haría. A veces, cómo les digo a todo el mundo… Tengo en casa un mapa con todo mi recorrido marcado en el mismo y me paro ahí …y bueno me pongo a ver «cómo lo hice». Más hablando de la ruta 40, el tramo norte que es muy difícil, el cruzar el Abra del Acay a los 5000m y todo eso que son muy duras para un ciclista.

¿Ruta 40 que cuando la recorriste era casi todo ripio?

Claro. Hoy es mucho asfalto, queda muy poco por asfaltar. Cuando yo fui nada que ver con lo que es ahora. Yo le explicaba a una ciclista paraguaya (que reside en La Plata) que cuando yo hice la ruta 40 era otra y hoy miraba una foto, que recuerdo perfectamente un lugar, que hoy está asfaltado. En ese sentido cambió muchísimo, para bien y para los nostálgicos (que le gusta más el ripio) para mal. Porque cambia un poco la fisionomía del paisaje, todo. Pero bueno, todo avanza y hay que darle lugar a lo nuevo.

¿El último viaje plasmado en el libro cual es?

Quedó uno sin editar, que hice después del libro, que fue un viaje a Esquel para visitar el área natural Piedra Parada, que es un volcán extinto, del cual quedó una piedra de la boca del volcán, es lava endurecida. Un lugar magnífico a poca distancia del rio Chubut. Estuve con mi bicicleta en las 23 provincias argentinas, es real, pero conocer toda la Argentina creo que no lo ha hecho nadie todavía.

¿El libro sigue a la venta?

Cómo vos sabes, la primera y segunda edición del libro fueron donadas. Primero para el Hogar San Roque de Cañuelas y la última edición fue para el refugio de Raquel Casal de Máximo Paz. Que son refugios de animales. El libro ya lo saqué de la venta, me quedaron menos de 100 libros que los guardo para ocasiones especiales o para familiares que no lo tienen. O para algunos de los tantos que han venido a parar acá y quieren llevarse un recuerdo de mis viajes.

¿En este contexto de cricis económica de nuestro País, seria imposible editar otro libro?

Realmente no se podría. Yo no podría hacerlo… Es imposible. Mucho más con la calidad con la que está realizado mi libro, con papel ilustración con todo color, cómo lo quería yo realmente. Y sería carisimo hoy. La gente no podría comprarlo.

Nota: quienes deseen leer el libro (de manera libre y gratuita) el mismo se encuentra disponible on-line en la página de la biblioteca Domingo Faustino Sarmiento de Cañuelas. Con una excelente calidad de imagen.