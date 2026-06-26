Reducen la frecuencia de la Línea 88 entre Cañuelas y San Miguel del Monte.

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A partir del próximo lunes 29 de junio, la empresa Expreso Liniers reducirá significativamente la frecuencia de la Línea 88 en el tramo que une Cañuelas con San Miguel del Monte. La medida afectará a cientos de usuarios que utilizan diariamente el servicio para trabajar, estudiar o realizar distintos trámites.

Por: @oscarhh10

Según trascendió, desde esa fecha sólo se prestarán dos servicios diarios en cada sentido. Desde Cañuelas hacia San Miguel del Monte las salidas serán a las 8:20 y 17:40, mientras que desde Monte partirán a las 9:50 y 19:30. El nuevo esquema regirá de lunes a domingos.

Hasta el momento, la empresa no emitió ningún comunicado oficial explicando los motivos de la reducción. No obstante, de manera extraoficial trascendió que la decisión respondería a una reorganización operativa y económica. También se indicó que la medida sería transitoria, aunque no existe confirmación al respecto.

La noticia generó preocupación entre los vecinos de las localidades ubicadas sobre la Ruta 3, quienes dependen exclusivamente de la Línea 88 para trasladarse hacia Cañuelas o San Miguel del Monte. La reducción a sólo dos frecuencias diarias complica especialmente a trabajadores, estudiantes y personas que necesitan concurrir a turnos médicos o realizar gestiones.

También continúa el reclamo por Uribelarrea

La disminución de servicios hacia San Miguel del Monte se suma al recorte que desde hace meses afecta al recorrido hacia Uribelarrea, una situación que viene siendo fuertemente cuestionada por los vecinos del corredor de la Ruta 205.

El panorama se agrava por la suspensión del servicio ferroviario desde abril de 2025, debido a obras que nunca llegaron a ejecutarse y que, en consecuencia, mantienen sin funcionamiento el ramal.

El pasado martes, vecinos de Uribelarrea mantuvieron una reunión en el Centro de Jubilados con el secretario de Gobierno municipal, Mauricio Petre, quien recibió el reclamo por la reducción de frecuencias de la Línea 88. Sin embargo, ningún representante de la empresa Expreso Liniers participó del encuentro.

En diálogo con CañuelasYa, un vecino expresó su preocupación por la situación: «Es un servicio vital para los vecinos. Incluso perjudica a los alumnos del Colegio Don Bosco, que salen a las 17 y tuvieron que esperar hasta las 18:30 para que llegara el colectivo desde Lobos y poder volver a sus casas».

La incertidumbre continúa mientras los usuarios esperan una respuesta oficial de la empresa y una pronta normalización del servicio.