Reinauguran el Teatro Italia con la obra “Empalme Lobos”,

Este sábado 6 de septiembre, Cañuelas vivirá un acontecimiento cultural de gran relevancia: la reinauguración oficial del Teatro Italia, tras un extenso proceso de remodelación y puesta en valor.

Por: @oscarhh10

La histórica sala de la Sociedad Italiana, ubicada en Del Carmen 462, abrirá nuevamente sus puertas con la presentación de la obra teatral “Empalme Lobos”, escrita por Miguel Montes y dirigida por Andrés García Dietze y Silvina Bailo. El elenco está conformado por Claudio Amaro, Federico Ibarra y Darío Set.

En diálogo con CañuelasYa, el autor Miguel Montes explicó que la pieza “narra la historia de tres amigos que se conocen desde la secundaria. Uno de ellos vive en Cañuelas y recibe a los otros dos, que llegan de visita. Programan una bicicleteada rural hasta Uribelarrea, y en la obra se relatan las vivencias de esa salida grupal”.

La puesta ya se presentó en veinte funciones en la Ciudad de Buenos Aires, y su llegada a Cañuelas se concretó gracias a la gestión de Oscar Zanabone, integrante de la comisión directiva del Teatro Italia, quien quedó impactado tras verla como espectador.

El emblemático edificio, inaugurado originalmente en 1891, fue sometido a una profunda restauración que respetó su espíritu histórico. Si bien en los últimos meses ya se realizaron diferentes actividades sociales y culturales, será la velada de este sábado la que marque oficialmente la reapertura del Teatro.

La función comenzará a las 20 horas. Las entradas pueden reservarse a un valor de $15.000 mediante el alias teatro.italia.1891. La confirmación se realiza enviando el comprobante al 11-4023-3923 (Oscar) o al 2226-684079 (Mariela).