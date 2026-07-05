Robaron por tercera vez en el año al kiosco City de Cañuelas.

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Un nuevo hecho de inseguridad se registró durante la madrugada de este sábado en el kiosco City, ubicado en la esquina de Primero de Mayo y San Lorenzo, en Cañuelas. Según relató su propietario, Nicolás Bevaqua, alrededor de las 5 de la mañana un delincuente actuó solo, amenazó a los empleados asegurando que tenía un arma y escapó en bicicleta tras llevarse la recaudación.

De acuerdo con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, el asaltante llegó al comercio con el rostro cubierto y simuló ser un cliente. Luego de solicitar algunos productos y cuando los empleados se disponían a entregárselos, les manifestó que tenía un arma, comenzó a amenazarlos y exigió la entrega del dinero de la caja. En ningún momento exhibió el supuesto arma. Con la recaudación en su poder, huyó del lugar en bicicleta.

Los trabajadores no ofrecieron resistencia, siguiendo el protocolo dispuesto por los propietarios para resguardar su integridad física.

En diálogo con CañuelasYa, Nicolás Bevaqua expresó su preocupación por la reiteración de este tipo de hechos: «Es la tercera vez en el año que nos roban. Una vez ingresaron por la tarde y esta ya es la segunda vez que nos asaltan por la ventanilla. La realidad es que la zona de Primero de Mayo está medio difícil. Tres robos en un año me parece muchísimo para Cañuelas».

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, cuyas imágenes podrían aportar elementos para identificar al autor del robo. Hasta el momento no trascendió si el delincuente fue identificado o detenido.